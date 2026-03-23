【あすから】ウ・ドファン、除隊後初主演作で破天荒な弁護士に 韓国ドラマ『朝鮮弁護士カン・ハンス〜誓いの法典〜』、放送開始＜キャスト・あらすじ＞
俳優のウ・ドファンが主演する韓国ドラマ『朝鮮弁護士カン・ハンス〜誓いの法典〜』（ノーカット日本語字幕版／全16話）が、あす24日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金 後1:30〜3:30）
【場面ショット】ウ・ドファンがキム・ジヨンを引き寄せ…
同作は、破天荒な弁護士と身分を隠して暮らす王女、正反対な2人が繰り広げる法廷ラブロマンス時代劇。
亡き両親の復讐を心に秘めながら民を助ける破天荒な弁護士・ハンスを演じるのは、待望の除隊後初主演となったウ・ドファン。王女の身分を隠して暮らすヒロイン・ヨンジュには時代劇初挑戦のキム・ジヨン、朝鮮一の名家の跡継ぎでハンスの恋敵・ジソンをチャ・ハギョンが演じている。
普段はお調子者の主人公が巧みな弁舌で勝訴に導き悪を成敗する姿に気分爽快。ハンス×ヨンジュ×ジソンの切ない三角関係も見どころとなっている。
■あらすじ
朝鮮時代、巨大な権力に立ち向かおうとする外知部（弁護士）がいた。その名はカン・ハンス（ウ・ドファン）。抜群の頭脳の持ち主で、幼なじみのドンチ（イ・ギュソン）と共に訟事を起こしては巧みな弁舌で勝訴をもたらしていた。身分を隠して市中で暮らし、民が住みやすい国造りを理想とする王女イ・ヨンジュ（キム・ジヨン）に振り回されながらも、ハンスはやがて漢陽で名をとどろかす外知部になる。ところが心の奥底では自分の両親を殺した敵への復讐を誓っていた。ハンスは外知部らしく訟事で復讐し、徐々に両親の敵を追い詰めていく。
■演出
キム・スンホ『組み立て式家族〜僕らの恋の在処〜』
イ・ハンジュン『ゴールデンスプーン』
■脚本
チェ・ジニョン『七日の王妃』
■キャスト
ウ・ドファン『君を守りたい〜SAVE ME〜』『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』『ザ・キング: 永遠の君主』
キム・ジヨン『キミに猛ダッシュ〜恋のゆくえは？〜』『二十五、二十一』
チャ・ハギョン『知ってるワイフ』『青い月赤い太陽』『Mine』『無人島のディーバ』
チョン・ホジン『青い鳥の輪舞〈ロンド〉』『黄金の私の人生』『輝くウォーターメロン 〜僕らをつなぐ恋うた〜』
シン・ドンミ『青春の記録』『ポッサム〜愛と運命を盗んだ男〜』『サムダルリへようこそ』
イ・ギュソン『椿の花咲く頃』『サイコだけど大丈夫』『なぜオ・スジェなのか』
ソン・ゴニ『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』『ミッシング〜彼らがいた〜』『ソンジェ背負って走れ』
【場面ショット】ウ・ドファンがキム・ジヨンを引き寄せ…
同作は、破天荒な弁護士と身分を隠して暮らす王女、正反対な2人が繰り広げる法廷ラブロマンス時代劇。
亡き両親の復讐を心に秘めながら民を助ける破天荒な弁護士・ハンスを演じるのは、待望の除隊後初主演となったウ・ドファン。王女の身分を隠して暮らすヒロイン・ヨンジュには時代劇初挑戦のキム・ジヨン、朝鮮一の名家の跡継ぎでハンスの恋敵・ジソンをチャ・ハギョンが演じている。
■あらすじ
朝鮮時代、巨大な権力に立ち向かおうとする外知部（弁護士）がいた。その名はカン・ハンス（ウ・ドファン）。抜群の頭脳の持ち主で、幼なじみのドンチ（イ・ギュソン）と共に訟事を起こしては巧みな弁舌で勝訴をもたらしていた。身分を隠して市中で暮らし、民が住みやすい国造りを理想とする王女イ・ヨンジュ（キム・ジヨン）に振り回されながらも、ハンスはやがて漢陽で名をとどろかす外知部になる。ところが心の奥底では自分の両親を殺した敵への復讐を誓っていた。ハンスは外知部らしく訟事で復讐し、徐々に両親の敵を追い詰めていく。
■演出
キム・スンホ『組み立て式家族〜僕らの恋の在処〜』
イ・ハンジュン『ゴールデンスプーン』
■脚本
チェ・ジニョン『七日の王妃』
■キャスト
ウ・ドファン『君を守りたい〜SAVE ME〜』『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』『ザ・キング: 永遠の君主』
キム・ジヨン『キミに猛ダッシュ〜恋のゆくえは？〜』『二十五、二十一』
チャ・ハギョン『知ってるワイフ』『青い月赤い太陽』『Mine』『無人島のディーバ』
チョン・ホジン『青い鳥の輪舞〈ロンド〉』『黄金の私の人生』『輝くウォーターメロン 〜僕らをつなぐ恋うた〜』
シン・ドンミ『青春の記録』『ポッサム〜愛と運命を盗んだ男〜』『サムダルリへようこそ』
イ・ギュソン『椿の花咲く頃』『サイコだけど大丈夫』『なぜオ・スジェなのか』
ソン・ゴニ『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』『ミッシング〜彼らがいた〜』『ソンジェ背負って走れ』