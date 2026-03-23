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人気グルメやヒット間違いなしのグルメを紹介する西川きよしのスペシャル番組「きよしが丸かじり 関西ベストヒットグル目ぇ」。3月29日（日）ごご1時55分から放送される第8弾は、西川きよし・ヘレン夫妻の結婚60周年を祝う“祝・結婚60周年！西川家の愛と爆笑お笑いバスツアー”をお届け！

番組恒例のレイザーラモンRGの“あるある”からスタート。90年代のヘレンに扮したRGがプリンセス プリンセスの「Diamonds（ダイアモンド）」に乗せて、“西川夫妻あるある”で祝福する。

バスに乗車したのは、西川きよし・ヘレン夫妻と娘のかの子をはじめ、番組レギュラーのチュートリアル・福田や、ヘレンに扮したRGの面々。今回は夫妻の思い出の地を巡りながら、おめでたい最新グルメを食べ歩く。

最初の思い出の地、玉出に降り立った一行。息子の忠志も加わり、かつて2人が暮らしていたアパートへ向かうが…。

昔のイメージとは異なり、今では西成も多くの人たちに注目されるベストヒットグルメの街。そこで、おめでたい西成ベストヒットグルメを紹介する。番組恒例の“目玉でチョイス”でそれぞれの食べたいグルメをチョイス。「大スターも太鼓判！？不老長寿な○○弁当」を選んだ忠志は、有名芸能人に愛される玉出の名店を訪れ、15種類もの旬の料理が揃う豪華な祝い膳にびっくり！そのなかの一品に使った不老長寿の象徴とされる高級食材とは？美味なる一品に「ベストグル目ぇ！」と忠志も太鼓判！

「金運も爆上がり！？○○お好み焼き」を選んだかの子と福田は、週末には行列ができる人気のお好み焼き店へ。一見すると、ごくごく普通なお好み焼きに隠された金運爆上がりのポイントとは？

「長～い愛で夫婦円満！大阪新名物○○！？」を選んだ西川夫妻とRGは、街中にあるホテル「OMO7 大阪 by 星野リゾート」を訪れる。長～い食べ物と大阪名物を組み合わせた名物間違いなしのメニューを味わったところで、2人の思い出の結婚写真を取り出すRG。衣装は吉本の衣装部に借りて撮影したという。「お金もない、会社にも親にも反対されてた。そんな2人のために…」と撮影秘話を明かす。そこで、RGが60年ぶりのウエディングフォト撮影を提案！2人はウエディングドレスとタキシードに着替え、ホテルの庭で記念撮影することに…。

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続いて、きよしが22歳で念願の一戸建てマイホームを建てた地、堺市を訪れる。堺市のベストヒットグルメは2つ。「愛も熟成！？アツアツで愛も再燃の○○ステーキ丼」は、きよしと福田がリポート。熟成肉を扱う焼肉屋さんならではの、アツアツ過ぎるステーキ丼の正体とは？ 片や、「超豪華！〇〇を散りばめたお祝い重」を選んだヘレン、かの子、RGの３人は、大切な人のお祝いができる鰻屋さんへ。鰻重に散りばめられた、お祝いにぴったりのまばゆいものとは？

プロポーズはヘレンからだった西川夫妻。次のゆかりの地へ向かう車中では、ヘレンがきよしに魅かれた理由を熱く語る。しかし、そんな2人も山あり谷あり。きよしのヤンチャな時代の話題になると、かの子が当時のヘレンの仕返しを暴露。「夜、寝ようと思ったら…」と、きよし自ら恐怖体験を告白。じわじわとメンタルを攻撃する、まるでホラー映画のようなヘレンの報復とは！？

夫婦の強い絆を最も硬い鉱物といわれるダイヤモンドに例え、“ダイヤモンド婚”ともいわれる結婚60周年。そこで、高級ダイヤモンドを身に着け、運気をアップさせようと、心斎橋にある老舗宝飾店へ。5800万円のゴージャスなダイヤモンドのネックレスやリングを身に着け、ヘレンはテンション爆上がり！店内のダイヤモンドジュエリーを試着するヘレンにきよしは…！？

堺市から摂津市・千里丘に引っ越し、8年ほど暮らした西川家。家族も増えたことから箕面市に移り、もう50年。そんな箕面のベストヒットグルメの一つはスイーツ。きよしは全国展開の大人気ドーナツショップで高級フレーバーのドーナツを、ヘレンと福田はハンモックが楽しめるクレープカフェで新食感のクレープをリポートする。

そして、西川夫妻と同じく“創業60周年”を迎える箕面の名店「銀なべ」で、家族揃って祝賀パーティー。名物のベストヒットグルメ鍋を味わい、ヘレンに扮したRGと忠志、かの子の3人による“西川イリュージョン”を楽しむ。かの子が入った箱にRGが剣を刺すと、箱の中から聞こえる叫び声にきよしとヘレンがハラハラ！？一同で大笑いした後は、きよしが感謝の挨拶。「この人を幸せにするために、俺は生まれてきたんや」と、2人の60年を振り返り、皆をほろりとさせる。

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「きよしが丸かじり 関西ベストヒットグル目ぇ」

2026年3月29日 日曜 午後1時55分～午後3時25分（ABCテレビ 関西ローカル）

■出演

西川きよし

西川ヘレン

西川忠志

西川かの子

レイザーラモンRG

福田充徳(チュートリアル)