読むのが難しいと思う「石川県の駅」ランキング！ 2位「羽咋」を抑えた1位は？【2026年調査】
各地で桜の便りが届き始め、春の陽気に誘われて見知らぬ土地まで足を延ばしたくなる絶好の行楽シーズンです。旅の目的地を探していると、漢字からは想像もつかないような独特の響きを持つ駅名に出会い、その土地の奥深さに驚かされることも少なくありません。
All About ニュース編集部では、2026年3月11〜12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「石川県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「馴染みがなく、わからない」（30代女性／滋賀県）、「2文字目の読み方が全くわからない」（20代女性／静岡県）、「あまり見かける字ではないので読めないと思う」（40代男性／京都府）などのコメントがありました。
回答者からは「見るからに難しそう」（40代男性／福井県）、「当て字ぐらい難しい」（30代女性／愛知県）、「その土地の人しか読めないと思う」（30代女性／奈良県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月11〜12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「石川県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：羽咋（はくい）／79票石川県の能登半島の付け根に位置するJR七尾線の駅です。UFOの街としても知られるユニークな自治体ですが、「咋」という漢字の読みが難しく、初見では戸惑う人が多いようです。歴史的な由来を感じさせる響きが特徴的な駅名です。
回答者からは「馴染みがなく、わからない」（30代女性／滋賀県）、「2文字目の読み方が全くわからない」（20代女性／静岡県）、「あまり見かける字ではないので読めないと思う」（40代男性／京都府）などのコメントがありました。
1位：倶利伽羅（くりから）／108票石川県と富山県の県境に位置する、IRいしかわ鉄道とあいの風とやま鉄道の接続駅です。源平合戦の古戦場の地名でもありますが、この画数の多い漢字の並びに圧倒される人が続出。力強くも幻想的な響きが、難読ランキングの頂点へと導きました。
回答者からは「見るからに難しそう」（40代男性／福井県）、「当て字ぐらい難しい」（30代女性／愛知県）、「その土地の人しか読めないと思う」（30代女性／奈良県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)