『SPA！デジタル写真集 ミスSPA！2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！デジタル写真集 ミスSPA！2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』

『SPA！デジタル写真集 ミスSPA！2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』

昨年開催されたミスSPA！2025グランプリを獲得した美女たちのデジタル写真集が発売。歯科衛生士としての顔も持つるかは、コスプレイヤー＆撮影会モデルとして活動中で、趣味はコスプレ、カフェ巡り。身長は161cmで、スリーサイズはB90、W60、H88。最新情報は、公式X（@ruka_japan00）などで発信している。

沖縄で撮影された本作では、フレッシュさを感じる白ビキニ姿や、ピンクの紐ビキニ姿を披露。表紙には、ビーチで遊んだ後にバスルームで砂を流し泡まみれになったカットが採用されている。

『SPA！デジタル写真集 ミスSPA！2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』

提供：週刊SPA!編集部 撮影：日暮翔 ヘアメイク：海瀬志津奈・塩田結香（JULLY） スタイリング：沼田美咲

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNQ3M6KP/

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