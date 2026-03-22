「男の看護師は使えない？」看護師歴21年目の著者が描く、男性看護師の希望の物語『青のナースシューズ』【藤岡陽子 インタビュー】

「男の看護師は使えない？」看護師歴21年目の著者が描く、男性看護師の希望の物語『青のナースシューズ』【藤岡陽子 インタビュー】