子どもを進学させたいと思う地方国公立大学ランキング！ 2位「筑波大学」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜のつぼみも膨らみ始め、合格の報に安堵した家族が新生活への準備に忙しく立ち働く季節がやってきました。 確かな教育環境と穏やかな校風を兼ね備えた学び舎は、愛する我が子の成長を願う親心にとって、最も信頼を寄せるに足る選択肢となります。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、子どもを進学させたいと思う地方国公立大学ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「やりたいことをより良い環境て学んで欲しいから」（40代女性／北海道）、「筑波大学は、広大なキャンパスと最先端の研究設備、そして国際的な教育環境が整っており、子どもの可能性を最大限に広げてくれる安心感があります。『開かれた大学』というスローガンの通り、学問の境界を越えた多様な学びが可能で、ノーベル賞受賞者を輩出するほどの高い学術水準は親世代からも絶大な信頼を得ています。 また、つくば市全体が研究学園都市として落ち着いた環境にあるため、誘惑が少なく学業に専念できる点や、文武両道の校風も『安心して進学させたい』と思われる大きな理由です」（50代男性／静岡県）、「優秀な人が通うイメージがあるから」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「就職に有利なイメージがあるので」（40代女性／福岡県）、「そうそう通える大学ではないので、子どもが入学できたら誇りに思うから」（30代男性／東京都）、「都心に近い利便性もありつつ、勉強に集中できる環境だから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、子どもを進学させたいと思う地方国公立大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：筑波大学／56票教育環境の素晴らしさと、専門的な研究に打ち込めるリソースの豊富さが親世代から熱い支持を受けました。科学万博の跡地でもあるつくば市の、落ち着いた治安の良い環境も魅力。子どもに質の高い教育と、豊かな学生生活を両立させてほしいと願う保護者にとって、理想的な選択肢となっています。
回答者からは「やりたいことをより良い環境て学んで欲しいから」（40代女性／北海道）、「筑波大学は、広大なキャンパスと最先端の研究設備、そして国際的な教育環境が整っており、子どもの可能性を最大限に広げてくれる安心感があります。『開かれた大学』というスローガンの通り、学問の境界を越えた多様な学びが可能で、ノーベル賞受賞者を輩出するほどの高い学術水準は親世代からも絶大な信頼を得ています。 また、つくば市全体が研究学園都市として落ち着いた環境にあるため、誘惑が少なく学業に専念できる点や、文武両道の校風も『安心して進学させたい』と思われる大きな理由です」（50代男性／静岡県）、「優秀な人が通うイメージがあるから」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
1位：横浜国立大学／67票見事1位に輝いたのは横浜国立大学です。国立大学ならではの学費の優位性に加え、首都圏という立地の良さ、そして将来の就職における優位性が決め手となりました。親としての「安心感」と「期待感」の両方を満たしてくれるブランド力が、多くの票を集める結果となりました。
回答者からは「就職に有利なイメージがあるので」（40代女性／福岡県）、「そうそう通える大学ではないので、子どもが入学できたら誇りに思うから」（30代男性／東京都）、「都心に近い利便性もありつつ、勉強に集中できる環境だから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)