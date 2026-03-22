東京で世界観を直接楽しめる！ gajumaru cheesecake「新宿マルイ本館 合同POP-UP」

記事ポイント 4月29日から新宿マルイ本館に東京初出店です。5月6日まで合同POP-UPに登場します。ブランド初の特製クッキー缶を会場で披露します。 4月29日から新宿マルイ本館に東京初出店です。5月6日まで合同POP-UPに登場します。ブランド初の特製クッキー缶を会場で披露します。

岡山発のチーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake」が、4月29日から東京で商品を直接選べる機会を届けます。

新宿マルイ本館で開かれる合同POP-UPに登場し、チーズケーキや焼き菓子に加えて、ブランド初の特製クッキー缶も披露します。

猫と物語をモチーフにした世界観を、会場で体感できます。

gajumaru cheesecake「新宿マルイ本館 合同POP-UP」

出店期間：4月29日〜5月6日会場：新宿マルイ本館 B1階 カレンダリウム内容：チーズケーキや焼き菓子の販売、特製クッキー缶の披露

gajumaru cheesecakeは、岡山県真庭市の勝山町並み保存地区に工房を構えるチーズケーキ専門店です。

映画監督の夫・池田将さんと、お菓子づくりやアートを愛する妻・悠生さんが営み、「猫」と「物語」をモチーフにしたスイーツを展開しています。

オンライン販売で人気を集めてきた味わいとブランドの空気感を、東京で直接楽しめます。

舞台になっているのは、石畳と白壁が続く勝山町並み保存地区の一角です。

古い町家に構えた店づくりも含めて、日々の暮らしから生まれる表現を大切にするブランドらしさにつながっています。

オンライン販売の看板商品は、濃厚なチーズに瀬戸内レモンの酸味を重ねたチーズケーキです。

森の緑や映画の余韻を思わせるパッケージもそろい、自分へのご褒美にもギフトにも選びやすい一品です。

チーズケーキアソートセット

カテゴリー：チーズケーキ濃厚なチーズと瀬戸内レモンの酸味用途：自分へのご褒美やギフト

いくつかの味わいを楽しめるアソートは、ブランドの魅力をまとめて味わいたい人にぴったりです。

猫と物語の世界観を感じながら、食べ比べの楽しさも広がります。

ベイクドチーズケーキ

カテゴリー：定番商品濃厚なチーズに瀬戸内レモンの酸味楽しみ方：日常のティータイムにおすすめ

定番のベイクドチーズケーキは、しっかりとしたコクと爽やかな後味を楽しめる一品です。

ブランドを初めて知る人にも手に取りやすく、会場でも注目を集める存在になりそうな商品です。

花と猫のサブレ

カテゴリー：焼き菓子モチーフ：猫と花用途：ギフト需要にも対応

焼き菓子では、猫や花をモチーフにしたサブレがブランドのやさしい物語を支えています。

贈り物として選びやすいかわいらしさがあり、オンラインでも人気を集めている理由が伝わりました。

ブランドの象徴になっている猫は、忙しい日常からそっと離れて、ひみつの庭へ導く存在として描かれています。

ロゴやパッケージ、スイーツ全体にそのモチーフが通り、体験としてのお菓子という魅力を形にしていました。

特製クッキー缶

カテゴリー：ブランド初の新作モチーフ：猫や花披露場所：POP-UP会場

会場では、ブランド初となる特製クッキー缶もいち早く披露されます。

猫や花をかたどったクッキーを詰め込んだ新作で、gajumaru cheesecakeの世界観を持ち帰りたい人におすすめです。

おやつとして楽しむのはもちろん、贈り物でも印象を残しやすい新しい選択肢になります。

東京で直接選べるのは4月29日から5月6日までの新宿マルイ本館です。

岡山の町並みから生まれた物語性のあるスイーツに触れたい人におすすめです。

gajumaru cheesecake「新宿マルイ本館 合同POP-UP」の紹介でした。

よくある質問

Q. gajumaru cheesecakeはいつ東京に出店しますか？

4月29日から5月6日まで、新宿マルイ本館 B1階 カレンダリウムに出店します。

Q. 会場ではどんな商品が楽しめますか？

チーズケーキや焼き菓子に加えて、ブランド初の特製クッキー缶も披露されます。

Q. gajumaru cheesecakeの魅力は何ですか？

濃厚なチーズに瀬戸内レモンの酸味を重ねた味わいと、猫と物語をモチーフにした世界観をあわせて楽しめるところです。

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