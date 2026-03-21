なにわ男子・大西流星、ライブ中に倒れたピンチ回想「全身の力が抜けちゃって…」 メンバーが機転利かせ対応
7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）が21日、放送された。この日は、メンバーが個室で2人きりで語り合う「サシメシで本音男子」企画に藤原丈一郎、大西流星が参加した。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
大西は、藤原に助けられた思い出として2023年のコンサート中に倒れたことを挙げ「自分たちがパーソナリティーの番組があってそれまでの準備期間で水泳をやったり…ドラマもあってその宣伝の続きで食事制限とかもしちゃってたの」とハードな日々を回想。「公演が進むにつれてフラフラしてきちゃったの。でもここで言っちゃったら止まっちゃう」と満身創痍のなか、出演していたという。
そして案の定、アンコール時に着替えられなくなり「全身の力が抜けちゃって」と限界に。メンバーをみて「みんな忙しくて同じ条件なのにしっかりと立ってるんやと思ったら自分だけこんななってると焦り始めて過呼吸になっちゃって…そのときに横で大ちゃん（西畑大吾）と丈くん（藤原）が横で支えてくれた」とサポートに感謝した。
藤原は「『流星、遅いな…来た』と思ったら過呼吸になっていて。アンコール始まったから抱えようって」ととっさに判断したといい、「全身の力が俺と大吾にのってるから歌いながら…」とファンにはバレないように2人で対応。大西は「年上のメンバーは偉大やな」としみじみと噛み締めた。
藤原、西畑だけでなく、他のメンバーも盛り上げたり、ファンにフォローを入れて6人でサポートしたことで藤原は「メンバーの成長も感じた」と実感。スタジオでは西畑は「ステージにおらせるわけないてなって、丈くんと目を合わせて“俺が盛り上げるわ”って顔をしてくれた」、道枝は「他の4人は普段通りにやることで安心させたほうがいいといつもどおりにやっていた」とチームワークで乗り越えたことを振り返った。
企画を終えた藤原は「なにわ男子に出会えてよかった。この7人で今後もいろんな景色をみていきたい」と改めて思いを伝えていた。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
大西は、藤原に助けられた思い出として2023年のコンサート中に倒れたことを挙げ「自分たちがパーソナリティーの番組があってそれまでの準備期間で水泳をやったり…ドラマもあってその宣伝の続きで食事制限とかもしちゃってたの」とハードな日々を回想。「公演が進むにつれてフラフラしてきちゃったの。でもここで言っちゃったら止まっちゃう」と満身創痍のなか、出演していたという。
藤原は「『流星、遅いな…来た』と思ったら過呼吸になっていて。アンコール始まったから抱えようって」ととっさに判断したといい、「全身の力が俺と大吾にのってるから歌いながら…」とファンにはバレないように2人で対応。大西は「年上のメンバーは偉大やな」としみじみと噛み締めた。
藤原、西畑だけでなく、他のメンバーも盛り上げたり、ファンにフォローを入れて6人でサポートしたことで藤原は「メンバーの成長も感じた」と実感。スタジオでは西畑は「ステージにおらせるわけないてなって、丈くんと目を合わせて“俺が盛り上げるわ”って顔をしてくれた」、道枝は「他の4人は普段通りにやることで安心させたほうがいいといつもどおりにやっていた」とチームワークで乗り越えたことを振り返った。
企画を終えた藤原は「なにわ男子に出会えてよかった。この7人で今後もいろんな景色をみていきたい」と改めて思いを伝えていた。