月7万円の年金から2万円貯金するも「思っていた状況と違う」62歳女性の苦労
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった埼玉県在住62歳女性のケースをご紹介します。
年齢・性別：62歳・女性
居住地：埼玉県
家族構成：本人、息子、娘
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：250万円
現預金：30万円
リスク資産：20万円
現在のひと月当たりの収入は、繰り上げ受給中の「年金7万円」のみ。対して月の生活費は「本人の食費、住居費、光熱費、医療費、交通費、保険料、日用品などで月に4万〜5万円くらい」かかっていると言います。
結果的に年金から「月あたり2万円くらい」貯金できているそうですが、今のままでは不十分だと感じているとのこと。
実は「実家の父親の介護の為に退職」したそうで、「父親は離れた他県に住んでいるので埼玉との行き来が多く、思っていた状況と違います。理想はスキマ時間で仕事をする予定でしたが、想定外なことがあり難しい状況です」と続けます。
加えてインフレの影響も日々感じていて、「限られた食材でも数種類のメニューが作れるようにアプリで調べたり、たくさんできたときは小分けにして冷凍保存する」など工夫していると言います。
また基本的に「外食はしない、買い物は割引シールを優先で買います。仕事をしている時からそうでしたが、前は時々外食できました」とコメントがあります。
常にお金の不安はあるものの「息子、娘と同居なのでなんとかなっています」とあり、子どもの存在が大きな助けになっている様子です。
今後については、「父親の介護が落ち着いたら時短でも働くつもり」とのこと。
最後に「現役時代に一生懸命厚生年金を支払ってきたつもりだけど、（今の年金額には）ちょっとがっかりです」と本音を漏らしておられました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：fakutory
年齢・性別：62歳・女性
居住地：埼玉県
家族構成：本人、息子、娘
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：250万円
現預金：30万円
リスク資産：20万円
年金から月2万円貯金するも「思っていた状況とは違う」年金生活で貯金ができているか、の問いに「あまり貯金できていない」と回答したfakutoryさん。
現在のひと月当たりの収入は、繰り上げ受給中の「年金7万円」のみ。対して月の生活費は「本人の食費、住居費、光熱費、医療費、交通費、保険料、日用品などで月に4万〜5万円くらい」かかっていると言います。
結果的に年金から「月あたり2万円くらい」貯金できているそうですが、今のままでは不十分だと感じているとのこと。
実は「実家の父親の介護の為に退職」したそうで、「父親は離れた他県に住んでいるので埼玉との行き来が多く、思っていた状況と違います。理想はスキマ時間で仕事をする予定でしたが、想定外なことがあり難しい状況です」と続けます。
「医療費が負担で、入院手術をためらっています」年金生活になって「交際費、被服費」があまりかからなくなった半面、「医療費」を負担に感じることが増えたそうで、現在も「入院手術を勧められているが、そんなに緊急ではないので躊躇（ちゅうちょ）している状態」とのこと。
加えてインフレの影響も日々感じていて、「限られた食材でも数種類のメニューが作れるようにアプリで調べたり、たくさんできたときは小分けにして冷凍保存する」など工夫していると言います。
また基本的に「外食はしない、買い物は割引シールを優先で買います。仕事をしている時からそうでしたが、前は時々外食できました」とコメントがあります。
「今の年金額にはちょっとがっかり」税金や社会保険料については、「今は息子の扶養なので負担はない」そうですが、「昨年は退職したばかりで住民税や国民健康保険料が高くてビックリした」とfakutoryさん。
常にお金の不安はあるものの「息子、娘と同居なのでなんとかなっています」とあり、子どもの存在が大きな助けになっている様子です。
今後については、「父親の介護が落ち着いたら時短でも働くつもり」とのこと。
最後に「現役時代に一生懸命厚生年金を支払ってきたつもりだけど、（今の年金額には）ちょっとがっかりです」と本音を漏らしておられました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)