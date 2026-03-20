賞金10億円が通じない？ デスゲーム主催者を困惑させた参加者たちの“強欲ぶり”とは…【書評】
【漫画】本編を読む
漫画家・イラストレーターの雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が手がける『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』は、食や動物ネタなど多彩なテーマを扱い、ラストに予想を裏切る結末が待っている4コマ漫画。ときにブラックユーモアを前面に押し出し、後味の残る展開を見せることも少なくない。
舞台は、とあるデスゲームの会場。不敵な笑みの仮面を被った主催者が開会を宣言すると、参加者からは「早くここから出せ!!」とクレームの嵐が。そこで主催者は、生き残った者に「賞金10億円」を贈呈すると説明し、「これでもご不満ですか？」と問いかける。しかし返ってきたのは、想定外のリアクションだった。
とりわけ「ランプの魔人」のエピソードはシンプルな構成でありながらも、魔人に思わず同情してしまう切ない結末が見どころ。人間は欲望の前には、ここまで露骨になってしまうのかと考えさせられる1編だ。
こうした人間の本音をすくい上げる視点もまた、『雪のヤドカリ4コマ劇場』の大きな魅力なのかもしれない。
文＝ハララ書房