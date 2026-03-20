¿å¿¼2091¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¼³¤¤Ë±Ç¤Ã¤¿µû¤ÎÀµÂÎ¤Ï!?¡¡¿¼³¤¤ÎÄºÅÀÊá¿©¼Ô¡É¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¡É»£±ÆÈëÏÃ¡ª
¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·»£±ÆÀ®¸ù¡ª¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2000¥á¡¼¥È¥ë¤è¤ê¿¼¤¤³¤¤ËÊë¤é¤¹¿¼³¤¸ÇÍ¼ï¤È¤·¤Æ¡Ö¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¡×¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Î¹Å¹üµûÎà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÆîÊý¤Ë¤¢¤ë³¤»³¤ÇÀ¸¤¤ëµðÂç¤Ê¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¡£¿¼³¤À¸ÂÖ·Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¿©ÊªÏ¢º¿¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡×¡ÊÄºÅÀÊá¿©¼Ô¡Ë¡£¤³¤Î¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×6É¤¤·¤«ºÎ½¸¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¥ì¥¢¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂçÈ¯¸«¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ä¸¦µæ¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é²¿¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤ò¡¢JAMSTEC¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ËÃÏµå´Ä¶ÉôÌç ³¤ÍÎÀ¸Êª´Ä¶±Æ¶Á¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ¿¼³¤À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥× ¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÆ£¸¶µÁ¹°¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢JAMSTEC¤Î¸¦µæ¤«¤é¡Ö¿¼³¤À¸ÂÖ·Ï¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¡ØJAMSTEC¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡Ù¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï2022Ç¯8·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼³¤2091¥á¡¼¥È¥ë¤Ë±Ç¤Ã¤¿µû¤ÎÀµÂÎ¤Ï!?
2021Ç¯10·î14Æü¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢°ËÆ¦È¾Åç¤«¤éÆî¤Ë400¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î²¹ç¤Ë¤¢¤ë¸µÏ½³¤»³¤Î¶á¤¯¤ËÅþÃå¤·¤¿JAMSTEC¤Î¸¦µæÁ¥¡Ö¤«¤¤¤á¤¤¡×¤«¤é¡¢¥Ù¥¤¥È¥«¥á¥é¡Ê¼Ì¿¿1¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¤¥È¥«¥á¥é¤È¤Ï¡¢¿å²¹¤ä¿åÎ®¤òÂ¬Äê¤¹¤ë³Æ¼ïµ¡´ï¤ä¥é¥¤¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¿¼³¤À¸Êª¤ò¤ª¤Ó¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤¨¤µ¡Ê¥Ù¥¤¥È¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¤¥È¥«¥á¥é¤Ï1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄÀ¤ß¡¢¿å¿¼2091¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö¸µÏ½³¤»³¡×ÆîÊý¤Î³¤Äì¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ï±ÇÁü¤ò13»þ´Ö»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ½ªÎ»¸å¡¢¥«¥á¥é¤Ï²»¶Á¿®¹æ¤ò¼õ¤±¤Æ¿î¡Ê¤ª¤â¤ê¡Ë¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢³¤ÌÌ¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç²ó¼ý¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´Ä¹250¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤â¤¢¤ëµðÂç¤Ê¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¤¨¤µ¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤«¤Î¿¼³¤µû¤ò°Ò³Å¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç»£±Æ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
2020Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¤³¤Î³¤»³¼þÊÕ¤Ë¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢·×9²ó¥«¥á¥é¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ëÈÖ¹æ¤Ï¡Ö1-1¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë1²óÌÜ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó»È¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤Ï¡¢¿å¿¼2000¥á¡¼¥È¥ëÂæ¤Î¿¼³¤¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¯³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥È¥«¥á¥é¤òÊ¿¤é¤Ê³¤Äì¤ËÃåÄì¤µ¤»¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È±ÇÁü¤ò»£¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¨¤µ¤Ï¥µ¥Ð¤ÎÀÚ¤ê¿È¤À¤Ã¤¿
¡½¡½¾×·âÅª¤Ê±ÇÁü¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±ÇÁü¤Î¼êÁ°Â¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤¨¤µ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¤«¤´¤Ç¤¹¡£¤¨¤µ¤Ï¡¢¥µ¥Ð¤ÎÀÚ¤ê¿È¤Ç¡¢¤Ë¤ª¤¤¤¬³È¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥µ¥Ð¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£»£±Æ²ÄÇ½¤Ê13»þ´Ö¤Î´Ö¤Ï¤¨¤µ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤´¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤¥á¥Ã¥·¥å¤ò¤Ï¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦Â¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Ç¡¢º¸Â¦¤Ë¼Ì¤ëµû¤Ï¥¤¥Ð¥é¥Ò¥²¤È¤¤¤¦¿¼³¤À¤Î¥½¥³¥À¥é¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¹¡£
¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¨¤µ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿¼³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ë¤ª¤¤¤À¤±¤Ç²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢³¤Äì¤Ç¤Ï¡¢»à¤ó¤ÇÄÀ¤ó¤À¥¯¥¸¥é¤¬¿¼³¤À¸Êª¤¿¤Á¤Î¤¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ÊÁ°¤Ï¿¼³¤À¸Êª¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¯¥¸¥é¤Î¹ü¤ò¡¢¤¨¤µ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Èæ³Ó¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥Ð¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÀ¸¤Êª¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢¤¨¤µ¤Î¤«¤´¤ËÀ¸Êª¤¬Æþ¤ê¤³¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÁ´Éô¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¨¤µ¤Î¤«¤´¤ò½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥µ¥á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²þÎÉ¤ò·Ð¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤Ë±ÇÁü¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¸½ºß¤Î¥Ù¥¤¥È¥«¥á¥é¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò²¼¤í¤¹¤Î¤«!?
¡½¡½1²óÌÜ¤«¤é¤Î»£±ÆÀ®¸ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¥«¥á¥é¤ò²¼¤í¤»¤Ð¡¢¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬¤¤¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¡¢¿¼³¤¤Ë¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¡Ö´Ä¶DNA²òÀÏ¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¡¢Í½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸Êª¤ÎÁÈ¿¥ÊÒ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µûÎà¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¤¬¤ì¤¿ÈéÉæ¤ä¤¦¤í¤³¡¢¤Õ¤ó¤Ê¤É¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä´ºº³¤°è¤«¤é³¤¿å¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁÈ¿¥ÊÒ¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤´¤¯ÈùÎÌ¤ÊDNA¤òÃê½Ð¤·¡¢ÌÜÅª¤È¤¹¤ëÇÛÎó¤òÁýÉý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î³¤°è¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¸Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬´Ä¶DNA²òÀÏ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎDNA¤òÁýÉý¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¸¡ºº¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖPCR¡Ê¥Ý¥ê¥á¥é¡¼¥¼Ï¢º¿È¿±þ¡ËË¡¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐµûÎà¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢PCR¤Ë¤è¤Ã¤ÆµûÎàÆÃÍ¤ÎDNA¤À¤±¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼ï¤Îµû¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£µûÎà¤ÏDNA¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢PCR¤ÇÁý¤ä¤·¤¿DNA¤ÎÇÛÎó¾ðÊó¤«¤é¡¢µû¤Î¼ïÎà¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Àµ³Î¤ËÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
DNA¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£²óºÎ¿å¤·¤¿¸µÏ½³¤»³¶áËµ¤Ç¤â¤ï¤º¤«¤Ë¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤ÎDNA¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ë¥«¥á¥é¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¼³¤¤Ë¤âÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éÀ¸Êª¤ÎDNA¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸Êª¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ÈDNA¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ä¶DNA²òÀÏ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ëDNA¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËºÎ¿åÃÏÅÀ¤Î¶á¤¯¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÊªÍ³Íè¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³·ë²Ì¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢Àõ¤¤³¤¤Ç¤ÏºÎ¿åÃÏÅÀ¤«¤é¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤¤¤ëÀ¸¤Êª¤ÎDNA¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿å²¹¤¬Äã¤¤¿¼³¤¤Ç¤ÏDNA¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÏ°Ï¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¸¦µæ¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖÀ¤³¦½é¡¢¿¼³¤Æ¶·¢¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸÷¤¹¤ëÀ¸Êª¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡ª¿·¼ï¤ä´õ¾¯¼ï¤âÂ³¡¹È¯¸«¡ª¿ÍÎàÌ¤Åþ¤Î¡È¿¼³¤¤Î¾áÆýÆ¶¡É¤ÇÆæ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÖD-ARK¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤¬À¸ÂÖ·Ï¤ÎÄ´ºº¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª
¿¼³¤¤ÏÀõ¤¤³¤¤äÀî¤È¤¯¤é¤Ù¤ÆÀ¸Êª¤ÎÌ©ÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢²òÀÏ¤ËÉ¬Í×¤ÊDNA¤ÎÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î³¤¿å¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Àõ¤¤³¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð³¤¿å¤ò1¥ê¥Ã¥È¥ë¤âßÉ²á¤¹¤ì¤Ð1²ó¤Î´Ä¶DNA²òÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¼³¤¤Ç¤Ï1²ó¤Î²òÀÏ¤Ë30¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î³¤¿å¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¤»³¤«¤éºÎ¤Ã¤Æ¤¤¿¹ç·×2.6¥È¥ó¤â¤Î³¤¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢DNA²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´Ä¶DNA¤ò»È¤Ã¤¿¿¼³¤¤ÎÀ¸ÂÖ·ÏÄ´ºº¤ò¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤Ç¤¹¤«¡©
2019Ç¯¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¿å¿¼²¿É´¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¼³¤¤«¤é¿å¤òÂçÎÌ¤ËºÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÁ¥¤Èµ¡ºà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿¼³¤¤«¤é¿å¤òµâ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¡×¤Îµâ¤ß¾å¤²»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¿¼³¤¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤¿³¤¿å¤«¤é±öÊ¬¤Ê¤É¤ò½üµî¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê°ûÎÁ¿å¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢±öÊ¬¤Ê¤É¤ò½üµî¤¹¤ëÁ°¤Î³¤¿å¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢2019Ç¯¤«¤é´Ä¶DNA²òÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²¹ç¤Ç¤ÎÄ´ºº¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÁêÌÏÏÑ¤È½Ù²ÏÏÑ¤Î»ÜÀß¤Çµâ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿³¤¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿¼³¤¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÄ´ºº¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Í¤Ëµâ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂæÉ÷¤ÎÄ¾¸å¤ä¹õÄ¬¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿¼³¤¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á¥¤Ç¤Ï¤½¤¦ÉÑÈË¤Ë¸½ÃÏ¤ÇºÎ¿å¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤ò¡Ö¸µÏ½³¤»³¡×¤Ë·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï!?
¡½¡½º£²ó¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¸µÏ½³¤»³¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸Â©¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½Ù²ÏÏÑ¤«¤é±ó¤¯¤Ï¤Ê¤ì¤¿Æî¤Î³¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ£¸¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¤Ë¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¡Ö²¹ç³¤Äì¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´ÃÏ°è¡Ê²¹ç³¤ÍÎÊÝ¸î¶è¡Ë¡×¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÝ¸î¶è¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òÄ´¤Ù¤ëÌÜÅª¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊÝ¸î¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î³¤»³¤ÇºÎ¿å¤·¤Æ¡¢´Ä¶DNA²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸µÏ½³¤»³Îó¤Ç¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤ÎDNA¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤ÎDNA¤¬¼Â¸³¼¼¤Ê¤É¤Çº®Æþ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇËÜÅö¤Ë¤½¤Î³¤°è¤Ë¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥á¥é¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤ÎÀ¸ÂÖ¤ÎÆæ!?
¡½¡½¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Ï¡¢¥»¥¥È¥ê¥¤¥ï¥·ÌÜ¥»¥¥È¥ê¥¤¥ï¥·²Ê¤ËÂ°¤¹¤ë¿¼³¤µû¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤Ë¥¤¥ï¥·¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ï¥·¤ä¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥ï¥·¡Ê¥Ë¥·¥óÌÜ¥Ë¥·¥ó²Ê¡¦¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·²Ê¡Ë¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ëµû¡Ê¹Å¹üµûÎà¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¡£½Ù²ÏÏÑ¤Î¿å¿¼2100¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë³¤Äì¤ÇºÎ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤è¤ê¤âÁ°¤ËºÎ½¸¤µ¤ì¤¿¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Ï¡¢¤ï¤º¤«6É¤¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¿¼³¤µû¤ò°Ò³Å¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Î¥Ç¥³¥Ü¥³¤·¤¿ÈéÉæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´óÀ¸Ãî¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÀÄ¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿¼³¤À¸Êª¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤ÀÖ¿§¤Î¸÷¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿¼³¤¤ÎÀ¸Êª¤¬¤É¤ó¤Ê¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÇò¿§¸÷¤Î¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½À¤é¤«¤¯¤Æ¿å¤Ã¤Ý¤¤¶ÚÆù¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸Êª¤ò°Ò³Å¤¹¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ù²ÏÏÑ¤ÇºÎ½¸¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë´óÀ¸Ãî¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸ÄÂÎ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Î¦¤Ë¶á¤¤½Ù²ÏÏÑ¤Î¤Û¤¦¤¬±ÉÍÜËÉÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´óÀ¸Ãî¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ÉÍÜ¤ËË³¤·¤¤²¹ç¤Î³¤»³¤Ë¤¤¤ë¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Î¤Û¤¦¤Ë´óÀ¸Ãî¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ææ¤Î¿¼³¤À¸Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¡½¡½º£²ó»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤ÏÁ´Ä¹¤¬250¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Ç¤¹¡£¤¨¤µ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¿¼³¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¿å²¹¤¬Äã¤¤¿¼³¤¤Ç¤Ï¡¢ÀÀ®½Ï¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥ª¥¦¥°¥½¥¯¥à¥·¤ä¥¿¥«¥¢¥·¥¬¥Ë¤Ê¤É¡¢¿¼³¤¤Ë¤Ï¡¢Î¦¤äÀõ¤¤³¤¤Ë¤¤¤ëÆ±¤¸Ãç´Ö¤ÎÀ¸Êª¤è¤ê¤âµðÂç¤ÊÀ¸Êª¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÀ®½Ï¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿±ÉÍÜ¤òÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ì¤â¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÇÊÒÅª¤Ê±ÇÁü¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼÷Ì¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¼³¤À¸Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥í¥®¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ëÀ¸Êª¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥í¥¬¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐµðÂç¤Ê¿¼³¤À¸Êª¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢Ìð¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¾®·¿¤Î¥«¥á¥é¤ä·×Â¬µ¡´ï¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÁõÃÖ¤ò³¤Äì¤Ë»Å³Ý¤±¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Ìð¤òÊü¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÁÈ¿¥¤ò°ìÉôºÎ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁõÃÖ¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À´°À®¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤ÃÎ¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë!?
¡½¡½¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Ï¤½¤ÎÀ¸Â©°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿¼³¤¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿å¿¼2000¥á¡¼¥È¥ë¤è¤ê¤â¿¼¤¤³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´Ä¹¤¬2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿¼³¤¸ÇÍ¤ÎÂç·¿µû¡Ê¹Å¹üµûÎà¡Ë¤Ï¼Â¤Ï2¼ïÎà¤·¤«È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤È¥à¥Í¥À¥é¤Ç¤¹¡£
ºÇÂçÁ´Ä¹210¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥à¥Í¥À¥é¤Ï¡¢¿¼³¤À¤Î¥½¥³¥À¥é¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎËÌÉô¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤È¥à¥Í¥À¥é¤ÎÊ¬ÉÛ°è¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÆî¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤³¤°è¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2000¥á¡¼¥È¥ë°Ê¿¼¤ËÊë¤é¤¹Âç·¿¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î2¼ï¤·¤«¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ù²ÏÏÑ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤¤ÏÑ¤Ç¤¹¤é¡¢¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿å¿¼2000¥á¡¼¥È¥ë¤è¤ê¿¼¤¤³¤¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î³¤¤Î¹¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¥³¥Å¥Ê¥¤¥ï¥·¤È¥à¥Í¥À¥é¤¬Ê¬ÉÛ¤¹¤ëÈÏ°Ï¤Î³°¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤È²¿¤é¤«¤ÎÂç·¿¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¡Ê¡ÅÄ°Ëº´±û
»£±Æ¡¡»ÔÃ«ÌÀÈþ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¼Ì¿¿Éô¡Ë
¼èºà¶¨ÎÏ¡¡¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½
À¤³¦½é¡¢¿¼³¤Æ¶·¢¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸÷¤¹¤ëÀ¸Êª¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡ª¿·¼ï¤ä´õ¾¯¼ï¤âÂ³¡¹È¯¸«¡ª¿ÍÎàÌ¤Åþ¤Î¡É¿¼³¤¤Î¾áÆýÆ¶¡É¤ÇÆæ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÖD-ARK¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾¦Å¹³¹,
³ùÁÒ,
²ð¸î,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥À¥¤¥¹,
Âç³Ø,
À¸²Ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²Æì