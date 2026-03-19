19日（木）にセリエA男子のプレーオフ準々決勝第3戦が行われ、アウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャはモンツァとホームのパラ・バートンで対戦した。

3戦先勝方式で行われるプレーオフでペルージャは2連勝。第2戦ではアウェイでフルセットの激闘を制しており、勢いをもってホームへと戻ってきた。

右ヒザのケガの影響でプレーオフでは出場機会のない石川はこの試合もベンチスタート。ペルージャは序盤に3連続失点を喫するなど苦しい立ち上がりとなるが、オレフ・プロト二ツキーのサービスエースをきっかけに流れを引き寄せる。中盤に逆転に成功すると、そのまま点差を広げ、25-19で第1セットを先取した。

第2セットは序盤から拮抗した展開となるが、ロベルト・ルッソがブロックとスパイクで3連続得点を挙げる活躍を見せ、ペルージャが流れを掌握。そのまま25-23で連取する。

第3セットも主導権を握り続けたペルージャが25-20で制し、セットカウント3-0で勝利。3連勝で準決勝進出を決めた。石川の出場はなかった。

3シーズン連続の準決勝進出を決めたペルージャ。準決勝ではモデナとピアチェンツァの勝者と対戦する。

なお、欧州チャンピオンズリーグも戦っているペルージャは次戦、25日（水）4:00より準々決勝1stレグでラス・パルマス（スペイン）と対戦する。

■試合結果

ペルージャ 3-0 モンツァ

第1セット 25-19

第2セット 25-23

第3セット 25-20