King & Princeの永瀬廉が出演する『笑ってコラえて！3時間SP』（3月21日放送／日本テレビ系）の番組公式SNSが更新され、オフショットとコメント動画が公開された。大型犬と触れ合う姿に注目が集まっている。

【画像＆動画】永瀬廉×大型犬の2ショット／和やかな雰囲気のコメント動画

■永瀬廉、大型犬とロケでのほっこりショット

■愛おしそうに大型犬の頭をなでる姿も

永瀬は、静岡県河津町で行われた「ネタ掘れワンワンの旅」に挑戦。公開された動画では、永瀬がネタを探す能力を持つ“超能力犬”アドくんの隣に座り、ロケの感想を聞かれると「ハラハラもしたし、ほっこりもしたし、やりごたえがあったロケでしたね！」とコメント。

さらに「食べ物も観光も幅広く掘れた。アドくんがさすがの嗅覚で！超能力で！」と語り、撮れ高についても「何の問題もない」と自信をのぞかせた。

最後には疲れて横になるアドくんを見て、眉を下げながら笑顔を見せる場面も。愛おしそうに頭をなでる姿が映され、和やかな雰囲気が伝わる動画となっている。

SNSでは「永瀬廉とワンコなんて需要しかない」「かわいすぎる」「最高の組み合わせ」「眼福すぎる」「ワンコ見る目が優しすぎる」などの声が寄せられている。