イースターのアフタヌーンティー2026！東京・大阪・名古屋の、かわいくておいしいアフヌン6選
◆イースターのアフタヌーンティー2026！東京・大阪・名古屋の、かわいくておいしいアフヌン6選
画像：イタリアンレストランLOKALHOUSEat“voco大阪セントラル”／voco大阪セントラル
2026年4月5日（日）は、春を告げるお祭り・イースター（復活祭）の日。この時期に合わせて、イースターをテーマにしたアフタヌーンティーが続々登場。そこで今回は、東京・大阪・名古屋のイースターアフタヌーンティーをピックアップ。定番のうさぎモチーフや、イースターエッグを思わせるカラフルなスイーツなど、春らしくてキュートなメニューが目白押し！
この記事の要約レポート
・春を告げる「イースター」がテーマのアフタヌーンティーを紹介。うさぎやイースターエッグをモチーフにしたかわいいスイーツが勢揃い
・グランドハイアット東京「THEFRENCHKITCHEN」（六本木）：新緑の庭園で遊ぶうさぎたちをイメージ。うさ耳がかわいいブランマンジェなども
・フォーシーズンズホテル東京大手町「THELOUNGE」（大手町）：「桜スプリングアフタヌーンティー」で日欧の春をお祝い。桜マドレーヌなど焼き菓子も充実
・voco大阪セントラル「イタリアンレストランLOKALHOUSEat“voco大阪セントラル”」（肥後橋）：ロンドンの伝統と春の祝祭を融合。イースターバニーやエッグをモチーフにした愛らしいスイーツたち
・幻想の国のアリス（梅田）：非日常感あふれるレストランで、白うさぎを主役にしたアフタヌーンティーを。春食材を使ったかわいいスイーツが勢揃い
・名古屋東急ホテル／アトリウムラウンジ「グリンデルワルド」（栄）：卵を主役にしたイースターのアフタヌーンティーセット。欧米のイースターに欠かせない「デビルドエッグ」も
・MAISON8garden（名古屋）：東海地方の食材にこだわったピンチョス・タパスと、旬のいちごを使ったデザートで春をお祝い
◆東京ホテルで楽しめるイースターのアフタヌーンティー
グランド ハイアット 東京（六本木）／庭園で遊ぶうさぎをイメージした春アフヌンに癒されて
グランド ハイアット 東京にある、舞台のようなオープンキッチンと華やかな雰囲気が魅力の「フレンチ キッチン」では、新緑の庭園で遊ぶうさぎたちをイメージした「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」がスタート。
ティーセットを彩るのは、スパイスの香りとにんじんの甘みを生かした「バニー キャロットケーキ」や、なめらかな口どけの「うさ耳 桜ブランマンジェ」、愛くるしい表情の「バニー チョコレート」といった、見ているだけでも笑顔になれるスイーツ。うさ耳がかわいいバーガーをはじめ、抹茶が香る真鯛のクレープやサーモンのコンフィといったセイボリーにも、繊細なフレンチの技が光る。
きらめく庭園を望む洗練された空間で、おかわり自由のカフェとともに、随所にうさぎのモチーフをちりばめた春限定のアフタヌーンティーを楽しもう。
【スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー】+カフェフリー
店舗名：THE FRENCH KITCHEN／グランド ハイアット 東京
住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2F
提供期間：2026/4/1（水）〜5/31（日）
料金：8,223円
※税・サ込
メニュー
■スイーツ
・バニー キャロットケーキ
・ピスタチオ＆チェリームース
・バニー チョコレート
・メロンバスケット
・うさ耳 桜ブランマンジェ
※5/1（金）からは「ラベンダー ブランマンジェ」に変更
■セイボリー
・抹茶クレープ 真鯛のブランダード ゆず
・サーモンコンフィ 生ハム アールグレイティーゼリー
・ニンジンと玉ねぎのキッシュ
・チキンと卵サラダの抹茶サンドイッチ
・うさ耳バーガー パテ レタス キャロットラぺ クリームチーズ
■スコーン
・抹茶スコーン
・プレーンスコーン
・オレンジ＆キャロット マーマレード
・クロテッドクリーム
※メニューは変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください
フォーシーズンズホテル東京大手町（大手町）／桜×イースターの可憐な世界に心ときめくティータイム
皇居の森や富士山を望む絶景とともに、伝統と革新が融合したティータイムを提案するフォーシーズンズホテル東京大手町の「THE LOUNGE」。こちらでは、日欧ふたつの春を祝う「桜スプリングアフタヌーンティー」が開催中。
優雅なスタンドには、桜とヨーグルトのムースや、うさぎや卵を連想させるカモミールムースなど、心躍る春スイーツがお目見え。セイボリーは、旬の野菜を使って彩り鮮やかに仕立てた「ホワイトアスパラガスのブランマンジェ」や「グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット」を。さらに、桜マドレーヌやチーズの香り豊かなパウンドケーキなどの焼き菓子も充実しており、春の訪れを五感で楽しむことができる。
マジックアワーに都心を望む格別な光景とともに、桜とイースターが織りなす今だけの特別な共演をゆったりと満喫して。
【桜スプリングアフタヌーンティー】+カフェフリー（平日限定・16:00）
店舗名：THE LOUNGE／フォーシーズンズホテル東京大手町
住所：東京都千代田区大手町1-2-1 フォーシーズンズホテル東京大手町 39F
提供期間：〜2026/5/9（土）
料金：8,300円
※税・サ込
メニュー例
■セイボリー
・スモークサーモンとキャベツマリネのサンドイッチ 蜜柑ジュレ 紅心大根
・グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット 桜クランチとベーコンクリームチーズ
・"ジャンボン・ペルシエ" パセリマスタードジュレとブレッドサブレ
・ホワイトアスパラガスのブランマンジェ トマトミモザジュレ 豆乳ホイップクリームとオレンジコンサントレ
・ナヴァラン・ダニョーのパイ包み ハーブオイル トマトパウダー
■スイーツ
・苺とルバーブ、薔薇のコンフィチュール、桜とヨーグルトのムース
・桜とフリュイノワールのタルト
・ピスタチオムース、ブラッドオレンジマーマレード、抹茶のクリスティアン
・桜とチェリー、アーモンドのシャルロット
・カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール
■焼き菓子3種
・プレーンスコーン
・桜マドレーヌ
・カマンベールとシェーブルチーズのパウンドケーキ
※アフタヌーンティー名が下記の日程で変更となります（メニューは同じ内容）
【〜4/19（日）】桜スプリングアフタヌーンティー
【4/20（月）〜5/10（日）】スプリングアフタヌーンティー
◆大阪で楽しめるイースターのアフタヌーンティー
voco大阪セントラル（肥後橋）／鮮やかないちごやうさみみスイーツに夢中！大人かわいい春アフヌン
voco大阪セントラル内、洗練された個性が光るレストラン「LOKAL HOUSE」からは、ロンドンの伝統と春の祝祭が融合した「ノスタルジックいちごアフタヌーン 〜イースターティータイム〜」をお届け。
期待が高まるその内容は、春の訪れを祝うイースターバニーやエッグをモチーフにした、愛らしさ満点のスイーツたち。小さなうさぎといちごが並ぶ「イースターガーデンストロベリータルト」や、うさみみがキュートな「いちごバニーカップケーキ」など、思わず写真に収めたくなるメニューが揃う。セイボリーには、定番料理をアレンジした「ストロベリー・デビルエッグ」が登場し、遊び心あふれるラインナップに。
自宅のようにくつろげる空間で、クラシックかつ華やかな春の味覚を心ゆくまで堪能してみてはいかが？
ノスタルジックいちごアフタヌーン 〜イースターティータイム〜+モクテル1杯+10％OFF（3/16〜5/6：早割）
店舗名：イタリアンレストラン LOKAL HOUSE at “voco大阪セントラル”／voco大阪セントラル
住所：大阪府大阪市西区京町堀1-7-1 voco大阪セントラル
提供期間：2026/3/16（月）〜5/6（水）
料金：5,400円
※税・サ込
メニュー
■アフタヌーンティードリンク
・ストロベリーモクテル
■スタンド1段目（メインスイーツ）
・イースターガーデンストロベリータルト
■スタンド2段目（ミニスイーツ）
・苺練乳ミルクプリン
・イースターエッグドラジェ
・いちごバニーカップケーキ
・フレッシュ国産苺
・クラシックピスタチオマカロン
■スタンド3段目（セイボリー）
・フィッシュアンドチップス 苺タルタルソース添え
・ストロベリーグリーンサラダ
・ストロベリー・デビルエッグ
■スコーンプレート
・苺ことりスコーン 練乳バタークリームと苺ジャム添え
■スペシャルストロベリーディッシュ
・いちごのクアトロフォルマッジ はちみつ添え（+2,500円）
・いちごと生ハムのカプレーゼ風パスタ（+1,800円）
※おひとりさまでもお楽しみいただけます
幻想の国のアリス（梅田）／アリスの世界へようこそ。白うさぎを主役に花々やいちごが彩る春のパーティ
梅田駅より徒歩1分の場所にある非日常感あふれるレストラン「幻想の国のアリス」からは、白うさぎを主役にしたアフタヌーンティー「幻想の国のEaster Tea Party」をご紹介。
運ばれてくるのは、おしゃべり花をイメージしたエディブルフラワーや花冠が彩るファンタジックなティーセット。「白うさぎさんのグラスショートケーキ」や「イースターエッグチョコ」、「ピスタチオマカロン」など、春の食材をふんだんに使ったかわいくておいしいスイーツが乙女心をくすぐる。セイボリーにはエッグサンドや春野菜たっぷりのオムレツが並び、食べ応えも抜群。
おもちゃ箱をひっくり返したようなカラフルな空間で楽しめるこのプランは女子会にもおすすめ。いつもとひと味違ったティータイムに、ぜひリザーブを。
【3・4月限定★アフタヌーンティー】幻想の国のEaster Tea Party+カフェフリー
店舗名：幻想の国のアリス
住所：大阪府大阪市北区芝田1-8-1 D.D.HOUSE 1F
提供期間：〜2026/4/30（木）
料金：3,300円
※税・サ込
メニュー
■スイーツ
・白うさぎさんのグラスショートケーキ
・ピスタチオマカロン
・ショコラリーフパイ
・ストロベリータルト
・アリスサブレ
・イースターエッグチョコ
・スコーン（ストロベリージャム／バタークリーム）
■セイボリー
・イースターエッグサンド
・春野菜のオムレツ
※写真は2名様分の内容です
◆名古屋で楽しめるイースターのアフタヌーンティー
名古屋東急ホテル（栄）／旬のいちごスイーツやアレンジが光るデビルドエッグでイースターをお祝い
繁華街・栄の中心に立つ名古屋東急ホテルにある「グリンデルワルド」は、4階まで吹き抜けの開放感あふれる空間。こちらでは、生命の輝きを象徴する「卵」を主役にした「イースターアフタヌーンティーセット」が期間限定で登場。
まずは鮮やかなオレンジ色のデザートドリンク「ラビットキャロット」で乾杯。スイーツには旬のいちごを使用したマカロンやチーズムースのタルトが用意されるほか、セイボリーには欧米のイースターに欠かせない伝統的な「デビルドエッグ」もラインナップ。2種のスコーンや香ばしいサブレなどのベイクドスイーツも合わせて楽しもう。
春の庭園を訪れたような柔らかな陽光が射し込むアトリウムラウンジで、日常を忘れて心躍る春のひとときを過ごして。
【アフタヌーンティーセット】〜イースター〜+選べるドリンク1種+メッセージプレート
店舗名：アトリウムラウンジ「グリンデルワルド」／名古屋東急ホテル
住所：愛知県名古屋市中区栄4-6-8 名古屋東急ホテル 1F
提供期間：〜2026/4/30（木）
料金：4,500円
※税・サ込
メニュー
■オリジナルデザートドリンク
・ラビットキャロット
■スイーツ
・ベリーのパンナコッタ
・抹茶のオペラ
・苺のマカロン
・苺とチーズムースのタルト
■ベイクドスイーツ
・スコーン（プレーン／オレンジ&チョコチップス）
・サブレ（アーモンドココア／ヘーゼルナッツ）
■セイボリー
・デビルドエッグ 〜生ハムを添えて
・ツナ＆キャロットのサンドイッチ
MAISON 8 garden（名古屋）／スペイン・バスク地方のピンチョス・タパスといちごのデザートで春をお祝い
名古屋ルーセントタワー別棟1階にある「MAISON 8 garden」は、愛知県知多半島の海産物をはじめ、東海地方の食材を使ったカジュアルなバスク料理のお店。美食の街・スペインのバスク地方伝統のピンチョス・タパスなどがいただける。
こちらで味わえるのは、春らしいピンチョス・タパスと、旬のいちごを使ったデザートで春の訪れを祝うイースターアフタヌーンティー。ピンチョス・タパスには、愛知県産春キャベツや三重県産なばななど東海地方の春野菜を使用。デザートには「レアチーズのベレバスク イースターバニー」や「桜と苺のタルト イースターエッグ」といったかわいらしいスイーツが並ぶ。彩り美しいセイボリーとデザートは、まるで咲き誇る春の花々のよう。
大きな窓から射し込む心地いい春の陽光を感じながら、心華やぐティータイムを楽しんで。
ストロベリー×フラワー×イースターアフタヌーンティー+ソフトドリンクフリー
店舗名：MAISON 8 garden
住所：愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー1F 別棟
提供期間：〜2026/4/30（木）
料金：4,100円
※税・サ込
メニュー
■ピンチョス・タパス5種
・愛知県産春キャベツのガルビュール仕立て
・知多ポークバスク風パテ
・三重県産なばなとうずら卵のプチキッシュ
・篠島しらすとブロッコリーの自家製コカ
・春野菜のスパニッシュオムレツ
■garden農園サラダ
■デザート7種
・ピスタチオのマカロン
・レアチーズのベレバスク イースターバニー
・桜と苺のタルト イースターエッグ
・苺のバスクチーズケーキ
・カモミールとグレープフルーツのジュレ
・シェリー酒と苺のムース
・チュロス 3種のソース
フレーズ オレ
シトロンヴェールラヴァンド
MAISON8スペシャリテ ロメスコソース
※写真の料理およびメニューはあくまでも一例です。メニュー内容は仕入れ状況等により異なる場合がございます。予めご了承ください
画像：イタリアンレストランLOKALHOUSEat“voco大阪セントラル”／voco大阪セントラル
2026年4月5日（日）は、春を告げるお祭り・イースター（復活祭）の日。この時期に合わせて、イースターをテーマにしたアフタヌーンティーが続々登場。そこで今回は、東京・大阪・名古屋のイースターアフタヌーンティーをピックアップ。定番のうさぎモチーフや、イースターエッグを思わせるカラフルなスイーツなど、春らしくてキュートなメニューが目白押し！
・春を告げる「イースター」がテーマのアフタヌーンティーを紹介。うさぎやイースターエッグをモチーフにしたかわいいスイーツが勢揃い
・グランドハイアット東京「THEFRENCHKITCHEN」（六本木）：新緑の庭園で遊ぶうさぎたちをイメージ。うさ耳がかわいいブランマンジェなども
・フォーシーズンズホテル東京大手町「THELOUNGE」（大手町）：「桜スプリングアフタヌーンティー」で日欧の春をお祝い。桜マドレーヌなど焼き菓子も充実
・voco大阪セントラル「イタリアンレストランLOKALHOUSEat“voco大阪セントラル”」（肥後橋）：ロンドンの伝統と春の祝祭を融合。イースターバニーやエッグをモチーフにした愛らしいスイーツたち
・幻想の国のアリス（梅田）：非日常感あふれるレストランで、白うさぎを主役にしたアフタヌーンティーを。春食材を使ったかわいいスイーツが勢揃い
・名古屋東急ホテル／アトリウムラウンジ「グリンデルワルド」（栄）：卵を主役にしたイースターのアフタヌーンティーセット。欧米のイースターに欠かせない「デビルドエッグ」も
・MAISON8garden（名古屋）：東海地方の食材にこだわったピンチョス・タパスと、旬のいちごを使ったデザートで春をお祝い
◆東京ホテルで楽しめるイースターのアフタヌーンティー
グランド ハイアット 東京（六本木）／庭園で遊ぶうさぎをイメージした春アフヌンに癒されて
グランド ハイアット 東京にある、舞台のようなオープンキッチンと華やかな雰囲気が魅力の「フレンチ キッチン」では、新緑の庭園で遊ぶうさぎたちをイメージした「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」がスタート。
ティーセットを彩るのは、スパイスの香りとにんじんの甘みを生かした「バニー キャロットケーキ」や、なめらかな口どけの「うさ耳 桜ブランマンジェ」、愛くるしい表情の「バニー チョコレート」といった、見ているだけでも笑顔になれるスイーツ。うさ耳がかわいいバーガーをはじめ、抹茶が香る真鯛のクレープやサーモンのコンフィといったセイボリーにも、繊細なフレンチの技が光る。
きらめく庭園を望む洗練された空間で、おかわり自由のカフェとともに、随所にうさぎのモチーフをちりばめた春限定のアフタヌーンティーを楽しもう。
【スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー】+カフェフリー
店舗名：THE FRENCH KITCHEN／グランド ハイアット 東京
住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2F
提供期間：2026/4/1（水）〜5/31（日）
料金：8,223円
※税・サ込
メニュー
■スイーツ
・バニー キャロットケーキ
・ピスタチオ＆チェリームース
・バニー チョコレート
・メロンバスケット
・うさ耳 桜ブランマンジェ
※5/1（金）からは「ラベンダー ブランマンジェ」に変更
■セイボリー
・抹茶クレープ 真鯛のブランダード ゆず
・サーモンコンフィ 生ハム アールグレイティーゼリー
・ニンジンと玉ねぎのキッシュ
・チキンと卵サラダの抹茶サンドイッチ
・うさ耳バーガー パテ レタス キャロットラぺ クリームチーズ
■スコーン
・抹茶スコーン
・プレーンスコーン
・オレンジ＆キャロット マーマレード
・クロテッドクリーム
※メニューは変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください
フォーシーズンズホテル東京大手町（大手町）／桜×イースターの可憐な世界に心ときめくティータイム
皇居の森や富士山を望む絶景とともに、伝統と革新が融合したティータイムを提案するフォーシーズンズホテル東京大手町の「THE LOUNGE」。こちらでは、日欧ふたつの春を祝う「桜スプリングアフタヌーンティー」が開催中。
優雅なスタンドには、桜とヨーグルトのムースや、うさぎや卵を連想させるカモミールムースなど、心躍る春スイーツがお目見え。セイボリーは、旬の野菜を使って彩り鮮やかに仕立てた「ホワイトアスパラガスのブランマンジェ」や「グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット」を。さらに、桜マドレーヌやチーズの香り豊かなパウンドケーキなどの焼き菓子も充実しており、春の訪れを五感で楽しむことができる。
マジックアワーに都心を望む格別な光景とともに、桜とイースターが織りなす今だけの特別な共演をゆったりと満喫して。
【桜スプリングアフタヌーンティー】+カフェフリー（平日限定・16:00）
店舗名：THE LOUNGE／フォーシーズンズホテル東京大手町
住所：東京都千代田区大手町1-2-1 フォーシーズンズホテル東京大手町 39F
提供期間：〜2026/5/9（土）
料金：8,300円
※税・サ込
メニュー例
■セイボリー
・スモークサーモンとキャベツマリネのサンドイッチ 蜜柑ジュレ 紅心大根
・グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット 桜クランチとベーコンクリームチーズ
・"ジャンボン・ペルシエ" パセリマスタードジュレとブレッドサブレ
・ホワイトアスパラガスのブランマンジェ トマトミモザジュレ 豆乳ホイップクリームとオレンジコンサントレ
・ナヴァラン・ダニョーのパイ包み ハーブオイル トマトパウダー
■スイーツ
・苺とルバーブ、薔薇のコンフィチュール、桜とヨーグルトのムース
・桜とフリュイノワールのタルト
・ピスタチオムース、ブラッドオレンジマーマレード、抹茶のクリスティアン
・桜とチェリー、アーモンドのシャルロット
・カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール
■焼き菓子3種
・プレーンスコーン
・桜マドレーヌ
・カマンベールとシェーブルチーズのパウンドケーキ
※アフタヌーンティー名が下記の日程で変更となります（メニューは同じ内容）
【〜4/19（日）】桜スプリングアフタヌーンティー
【4/20（月）〜5/10（日）】スプリングアフタヌーンティー
◆大阪で楽しめるイースターのアフタヌーンティー
voco大阪セントラル（肥後橋）／鮮やかないちごやうさみみスイーツに夢中！大人かわいい春アフヌン
voco大阪セントラル内、洗練された個性が光るレストラン「LOKAL HOUSE」からは、ロンドンの伝統と春の祝祭が融合した「ノスタルジックいちごアフタヌーン 〜イースターティータイム〜」をお届け。
期待が高まるその内容は、春の訪れを祝うイースターバニーやエッグをモチーフにした、愛らしさ満点のスイーツたち。小さなうさぎといちごが並ぶ「イースターガーデンストロベリータルト」や、うさみみがキュートな「いちごバニーカップケーキ」など、思わず写真に収めたくなるメニューが揃う。セイボリーには、定番料理をアレンジした「ストロベリー・デビルエッグ」が登場し、遊び心あふれるラインナップに。
自宅のようにくつろげる空間で、クラシックかつ華やかな春の味覚を心ゆくまで堪能してみてはいかが？
ノスタルジックいちごアフタヌーン 〜イースターティータイム〜+モクテル1杯+10％OFF（3/16〜5/6：早割）
店舗名：イタリアンレストラン LOKAL HOUSE at “voco大阪セントラル”／voco大阪セントラル
住所：大阪府大阪市西区京町堀1-7-1 voco大阪セントラル
提供期間：2026/3/16（月）〜5/6（水）
料金：5,400円
※税・サ込
メニュー
■アフタヌーンティードリンク
・ストロベリーモクテル
■スタンド1段目（メインスイーツ）
・イースターガーデンストロベリータルト
■スタンド2段目（ミニスイーツ）
・苺練乳ミルクプリン
・イースターエッグドラジェ
・いちごバニーカップケーキ
・フレッシュ国産苺
・クラシックピスタチオマカロン
■スタンド3段目（セイボリー）
・フィッシュアンドチップス 苺タルタルソース添え
・ストロベリーグリーンサラダ
・ストロベリー・デビルエッグ
■スコーンプレート
・苺ことりスコーン 練乳バタークリームと苺ジャム添え
■スペシャルストロベリーディッシュ
・いちごのクアトロフォルマッジ はちみつ添え（+2,500円）
・いちごと生ハムのカプレーゼ風パスタ（+1,800円）
※おひとりさまでもお楽しみいただけます
幻想の国のアリス（梅田）／アリスの世界へようこそ。白うさぎを主役に花々やいちごが彩る春のパーティ
梅田駅より徒歩1分の場所にある非日常感あふれるレストラン「幻想の国のアリス」からは、白うさぎを主役にしたアフタヌーンティー「幻想の国のEaster Tea Party」をご紹介。
運ばれてくるのは、おしゃべり花をイメージしたエディブルフラワーや花冠が彩るファンタジックなティーセット。「白うさぎさんのグラスショートケーキ」や「イースターエッグチョコ」、「ピスタチオマカロン」など、春の食材をふんだんに使ったかわいくておいしいスイーツが乙女心をくすぐる。セイボリーにはエッグサンドや春野菜たっぷりのオムレツが並び、食べ応えも抜群。
おもちゃ箱をひっくり返したようなカラフルな空間で楽しめるこのプランは女子会にもおすすめ。いつもとひと味違ったティータイムに、ぜひリザーブを。
【3・4月限定★アフタヌーンティー】幻想の国のEaster Tea Party+カフェフリー
店舗名：幻想の国のアリス
住所：大阪府大阪市北区芝田1-8-1 D.D.HOUSE 1F
提供期間：〜2026/4/30（木）
料金：3,300円
※税・サ込
メニュー
■スイーツ
・白うさぎさんのグラスショートケーキ
・ピスタチオマカロン
・ショコラリーフパイ
・ストロベリータルト
・アリスサブレ
・イースターエッグチョコ
・スコーン（ストロベリージャム／バタークリーム）
■セイボリー
・イースターエッグサンド
・春野菜のオムレツ
※写真は2名様分の内容です
◆名古屋で楽しめるイースターのアフタヌーンティー
名古屋東急ホテル（栄）／旬のいちごスイーツやアレンジが光るデビルドエッグでイースターをお祝い
繁華街・栄の中心に立つ名古屋東急ホテルにある「グリンデルワルド」は、4階まで吹き抜けの開放感あふれる空間。こちらでは、生命の輝きを象徴する「卵」を主役にした「イースターアフタヌーンティーセット」が期間限定で登場。
まずは鮮やかなオレンジ色のデザートドリンク「ラビットキャロット」で乾杯。スイーツには旬のいちごを使用したマカロンやチーズムースのタルトが用意されるほか、セイボリーには欧米のイースターに欠かせない伝統的な「デビルドエッグ」もラインナップ。2種のスコーンや香ばしいサブレなどのベイクドスイーツも合わせて楽しもう。
春の庭園を訪れたような柔らかな陽光が射し込むアトリウムラウンジで、日常を忘れて心躍る春のひとときを過ごして。
【アフタヌーンティーセット】〜イースター〜+選べるドリンク1種+メッセージプレート
店舗名：アトリウムラウンジ「グリンデルワルド」／名古屋東急ホテル
住所：愛知県名古屋市中区栄4-6-8 名古屋東急ホテル 1F
提供期間：〜2026/4/30（木）
料金：4,500円
※税・サ込
メニュー
■オリジナルデザートドリンク
・ラビットキャロット
■スイーツ
・ベリーのパンナコッタ
・抹茶のオペラ
・苺のマカロン
・苺とチーズムースのタルト
■ベイクドスイーツ
・スコーン（プレーン／オレンジ&チョコチップス）
・サブレ（アーモンドココア／ヘーゼルナッツ）
■セイボリー
・デビルドエッグ 〜生ハムを添えて
・ツナ＆キャロットのサンドイッチ
MAISON 8 garden（名古屋）／スペイン・バスク地方のピンチョス・タパスといちごのデザートで春をお祝い
名古屋ルーセントタワー別棟1階にある「MAISON 8 garden」は、愛知県知多半島の海産物をはじめ、東海地方の食材を使ったカジュアルなバスク料理のお店。美食の街・スペインのバスク地方伝統のピンチョス・タパスなどがいただける。
こちらで味わえるのは、春らしいピンチョス・タパスと、旬のいちごを使ったデザートで春の訪れを祝うイースターアフタヌーンティー。ピンチョス・タパスには、愛知県産春キャベツや三重県産なばななど東海地方の春野菜を使用。デザートには「レアチーズのベレバスク イースターバニー」や「桜と苺のタルト イースターエッグ」といったかわいらしいスイーツが並ぶ。彩り美しいセイボリーとデザートは、まるで咲き誇る春の花々のよう。
大きな窓から射し込む心地いい春の陽光を感じながら、心華やぐティータイムを楽しんで。
ストロベリー×フラワー×イースターアフタヌーンティー+ソフトドリンクフリー
店舗名：MAISON 8 garden
住所：愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー1F 別棟
提供期間：〜2026/4/30（木）
料金：4,100円
※税・サ込
メニュー
■ピンチョス・タパス5種
・愛知県産春キャベツのガルビュール仕立て
・知多ポークバスク風パテ
・三重県産なばなとうずら卵のプチキッシュ
・篠島しらすとブロッコリーの自家製コカ
・春野菜のスパニッシュオムレツ
■garden農園サラダ
■デザート7種
・ピスタチオのマカロン
・レアチーズのベレバスク イースターバニー
・桜と苺のタルト イースターエッグ
・苺のバスクチーズケーキ
・カモミールとグレープフルーツのジュレ
・シェリー酒と苺のムース
・チュロス 3種のソース
フレーズ オレ
シトロンヴェールラヴァンド
MAISON8スペシャリテ ロメスコソース
※写真の料理およびメニューはあくまでも一例です。メニュー内容は仕入れ状況等により異なる場合がございます。予めご了承ください