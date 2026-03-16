日本競輪選手養成所の第129回生（70人、1人不参加）と第130回生（20人）の卒業記念レース初日が16日、伊東温泉競輪場で開催された。男女ともに予選2走が行われ、男子はオープニングレースを制した中村嶺央（20＝千葉）らが準決勝進出。女子は在所1位の小原乃亜（おばら、23＝岩手）が連勝で決勝入りを果たした。17日に男子は準決勝と決勝、女子は決勝が行われる。

在所No.1に違わぬ実力を誇示した。競走訓練でトップの48勝を挙げた小原が1走目は最終2コーナーからの捲り、2走目はホームカマシで連勝。同期のライバルたちに力の差を示した。

小原は「一走一走、感謝して走ろうと思っていた。しっかり訓練で積み上げてきたものを出せたかなと思う」。浮かれることなく冷静に振り返った。

紫波総合高、八戸学院大で自転車競技に励み、大学4年時にはナショナルチームに所属。24年の全日本トラックではスプリントで3位の成績を残した。

「自転車をずっとやっていて大好きで、トップ選手として活躍したいと思っていた」。自然と選手を志した。また、目指す選手像については「しっかり勝ち続けて、成長できる質の高い選手になりたい」と飽くなき向上心を抱く。

自転車娘を成長させてくれた訓練も残すは決勝のみ。「この場に立てることに感謝し、大事に最後まで全力で走りたい。走るからには勝ちを目指したい」。最後も頂点に立ち、堂々とプロデビューするつもりだ。