俳優のトミー・バストウが１６日、大阪市内でＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の特別番組「ばけばけ スペシャルトーク」（２０日、後６・０５）の収録に参加した。

ヒロインの高石あかり演じるトキの夫・ヘブン役を演じたバストウだが、この日は丸刈り姿で登場。その激変ぶりに、観覧した１１００人のファンからは驚きの声が上がった。

丸刈りの理由は、米ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影。バストウが演じる宣教師役は、カツラを着用するため、「ヘアメイクの時間を節約するためにです」と、説明した。「結構好きです。イージーな髪形ですね」と笑顔を見せた。

この日もステージで共演した高石に「世界一のママさんでしたね。あかりさんがいなかったら絶望的な撮影になっていたかもしれません」と、感謝を述べたバストウ。「人生で一番長い撮影でした。しかも夫婦の関係。僕のたどたどしい日本語にずっと付き合ってくれて、心底ありがたいです。あかりさんのことは永遠に残っています」と、万感を込めた。

今後は「ＳＨＯＧＵＮ」撮影のため、しばらく日本を離れる予定で「さみしい。先週、カナダから（日本に）帰るときも、ホントに母国に帰るみたいな感じでした。永遠に働きたい」と、キッパリ。最後は目を真っ赤にはらした高石と抱き合って、別れを惜しんでいた。