なぜ100均系列店に売ってるの？！「有名雑貨屋で3000円くらいのやつ…」驚きのインテリア

部屋にアロマを置きたいけれど、いかにもアロマグッズという見た目はちょっと…という人には、スタンダードプロダクツにあるディフューザーセットがおすすめです。インテリアとしても映えるビジュアルで、机や棚に置くと小さなオブジェのような雰囲気。ちょっと変わったアロマグッズを探している人は要チェックです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ウィスキーディフューザー（ピュアモルトウィスキー）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480960876

おしゃれな空間を演出！遊び心あるディフューザーセット！スタンダードプロダクツの『ウィスキーディフューザー（ピュアモルトウィスキー）』

雑貨屋さんで見かけたことがある人もいるかもしれませんが、ウィスキーのミニチュアボトルとロックグラスを模したディフューザーセットってありますよね。大人の遊び心が詰まったデザインで、価格はだいたい3千円くらい。

そんな雰囲気のアイテムを、スタンダードプロダクツで見つけました。価格はなんと550円（税込）。見つけたときは「あのアイテムがこの値段で！？」と思わず手に取ってしまいました。

セットに入っているコップはガラス製。カットグラスっぽい雰囲気があり、バーで使われていそうなグラスのようなデザインです。

アロマを垂らして使うクォーツも付属しています。大きめサイズで、ごろっとした形。量は片手いっぱいくらい入っていました。

アロマが入った小瓶は、ウィスキーの瓶を模したデザイン。小さなボトルですが、見た目はしっかりウィスキーのミニチュアのようです。

フタには「飲み物ではありません」と注意書きも。見た目がそれっぽいので、誤って飲まないよう保管場所には少し気を付けたいところです。

見た目はまるで本物のウィスキー！香りは甘くて芳醇なタイプ

使い方は一般的なアロマストーンタイプのディフューザーと同じ。グラスに石を入れて、そこにアロマを垂らすだけ。今回は撮影のため、少し多めに注ぎ、お店で提供されるウィスキーをイメージしてみました。

氷に見立てた石をグラスにいくつか入れて、そこにアロマを適量注ぐと、見た目はまさにウィスキー。アロマ液はとろみのある琥珀色で、かなり雰囲気があります。

香りはウィスキーというより、どちらかというとラム酒に近い印象。甘くて芳醇な香りです。近くで嗅ぐと、風邪薬のシロップのような少し薬っぽいニュアンスも感じました。よく言えば漢方のような、ほんのりハーブっぽい雰囲気もあります。

草っぽい感じではなく、あくまで甘さのあるタイプの香り。こう聞くとクセが強そうですが、グラスから直で嗅ぐと濃いものの、香り自体はそこまで強くありません。部屋に置いて、ふわっと漂ってくる分には良い香りだと感じました。

香りの好みが分かれそうですが、個人的には結構好きなタイプでした。何より、このビジュアルが大優勝♡大きめの石と琥珀色の液体の組み合わせは、まさにウィスキーグラスのような雰囲気です。

パッケージも高級感があり、ちょっとしたギフトにも使えそう。お酒好きの方へのプレゼントにも良さそうです。見た目だけでも、ちょっと面白いインテリアになりそうなセットです。

今回は、スタンダードプロダクツの『ウィスキーディフューザー（ピュアモルトウィスキー）』をご紹介しました。香りを楽しみながら、インテリアとしても飾っておきたくなるアイテムで、有名雑貨店で買うよりもぐっと手頃な価格で手に入るのが嬉しいですね。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。