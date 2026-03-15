乃木坂46川崎桜、幸せいっぱい素の“もぐもぐ”カット公開 写真集先行カット第11弾
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第11弾が解禁された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回公開されたのは、フランスの港町・ニースで美味しい料理を食べて思わず出た素の表情。楽しみにしていた食事を心ゆくまで堪能する、幸せいっぱいの姿を捉えている。
本写真集は撮影の「時系列順」にレイアウトが組まれている。初々しい表情から、撮影が進むにつれ開放的になっていく様子が見て取れるのも魅力の一つだ。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回公開されたのは、フランスの港町・ニースで美味しい料理を食べて思わず出た素の表情。楽しみにしていた食事を心ゆくまで堪能する、幸せいっぱいの姿を捉えている。
本写真集は撮影の「時系列順」にレイアウトが組まれている。初々しい表情から、撮影が進むにつれ開放的になっていく様子が見て取れるのも魅力の一つだ。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。