TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』放送詳細情報公開！キービジュアル＆第2弾PV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「HJ小説大賞2020年間最優秀賞」を受賞した大人気シリーズが原作で、2026年4月からTBS、BS11ほかにて放送開始となるＴＶアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』【原作：雨宮和希（HJ文庫／ホビージャパン）】。

本作品は、かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた主人公・灰原夏希が、ある日、大学４年生から高校入学直前にタイムリープするところから始まる。後悔だらけの高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタートする。過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女・星宮陽花里と急接近。さらに、楽しいだけではない、高校生ならではの苦い出来事を経験しながら、夏希が２度目の青春をリアルにやりなおしていく様を描いた“強くてニューゲーム学園ラブコメ”となっている。

この度、ＴＶアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』の放送詳細情報が公開。本作品はAT-X での放送も決定し、2026年4月2日（木）深夜1時28分〜TBS、BS11、AT-Xにて順次放送開始となる。

また、虹がかかった学校の屋上に夏希、陽花里、美織、詩、唯乃、竜也、怜太が集合したキービジュアルが公開。あわせて主人公・灰原夏希の1度目の高校生活とやりなおし後の高校生活にフォーカスした第2弾PVも公開された。

●作品情報

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』

2026年4月2日（木）深夜1時28分〜TBS、BS11、AT-Xにて順次放送開始

TBS：2026年4月2日（木）から毎週木曜日深夜1時28分〜

ＢＳ11：2026年4月3日（金）から毎週金曜よる11時00分〜

AT-X：2026年4月5日（日）から毎週日曜よる11時30分〜

※リピート放送 毎週木曜あさ5時30分〜、毎週日曜あさ8時30分〜

※放送日時は変更になる可能性がございます

＜イントロダクション＞

２度目の青春をリアルにやりなおす、強くてニューゲーム学園ラブコメ！

「――もし叶うなら、もう一度あの青春をやりなおす機会が欲しい」

就職を目前に控えた青年・灰原夏希。

かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた夏希は、ある日、突然大学４年生→高校入学直前にタイムリープしていた！？

後悔しかなかった高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート！過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女と急接近する夏希。だけど、憧れた虹色の青春は楽しいことばかりではなく……。

果たして夏希は、憧れの青春をやりなおせるのか――！？

【スタッフ】

原作：雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：吟

監督：星野美鈴

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：小野ひろみ

美術監督：李 書九

色彩設計：山上愛子

撮影監督：坂井慎太郎

編集：村井秀明

音響監督：立石弥生

音響制作：神南スタジオ

音楽：高尾奏之介

音楽制作：日音

アニメーション制作：スタジオコメット

【キャスト】

灰原夏希：上村祐翔

星宮陽花里：高尾奏音

本宮美織：中村カンナ

佐倉 詩：山根 綺

七瀬唯乃：鈴代紗弓

凪浦竜也：鈴木崚汰

白鳥怜太：大野智敬

主題歌情報

OPテーマ：前島亜美「Fly Again!!」

EDテーマ：愛美「ドラマチック逃避行」

©雨宮和希・ホビージャパン／「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイト

https://haibarakun-anime.com