TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』放送詳細情報公開！キービジュアル＆第2弾PV公開！
「HJ小説大賞2020年間最優秀賞」を受賞した大人気シリーズが原作で、2026年4月からTBS、BS11ほかにて放送開始となるＴＶアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』【原作：雨宮和希（HJ文庫／ホビージャパン）】。
本作品は、かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた主人公・灰原夏希が、ある日、大学４年生から高校入学直前にタイムリープするところから始まる。後悔だらけの高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタートする。過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女・星宮陽花里と急接近。さらに、楽しいだけではない、高校生ならではの苦い出来事を経験しながら、夏希が２度目の青春をリアルにやりなおしていく様を描いた“強くてニューゲーム学園ラブコメ”となっている。
この度、ＴＶアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』の放送詳細情報が公開。本作品はAT-X での放送も決定し、2026年4月2日（木）深夜1時28分〜TBS、BS11、AT-Xにて順次放送開始となる。
また、虹がかかった学校の屋上に夏希、陽花里、美織、詩、唯乃、竜也、怜太が集合したキービジュアルが公開。あわせて主人公・灰原夏希の1度目の高校生活とやりなおし後の高校生活にフォーカスした第2弾PVも公開された。
●作品情報
TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』
2026年4月2日（木）深夜1時28分〜TBS、BS11、AT-Xにて順次放送開始
TBS：2026年4月2日（木）から毎週木曜日深夜1時28分〜
ＢＳ11：2026年4月3日（金）から毎週金曜よる11時00分〜
AT-X：2026年4月5日（日）から毎週日曜よる11時30分〜
※リピート放送 毎週木曜あさ5時30分〜、毎週日曜あさ8時30分〜
※放送日時は変更になる可能性がございます
＜イントロダクション＞
２度目の青春をリアルにやりなおす、強くてニューゲーム学園ラブコメ！
「――もし叶うなら、もう一度あの青春をやりなおす機会が欲しい」
就職を目前に控えた青年・灰原夏希。
かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた夏希は、ある日、突然大学４年生→高校入学直前にタイムリープしていた！？
後悔しかなかった高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート！過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女と急接近する夏希。だけど、憧れた虹色の青春は楽しいことばかりではなく……。
果たして夏希は、憧れの青春をやりなおせるのか――！？
【スタッフ】
原作：雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案：吟
監督：星野美鈴
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：小野ひろみ
美術監督：李 書九
色彩設計：山上愛子
撮影監督：坂井慎太郎
編集：村井秀明
音響監督：立石弥生
音響制作：神南スタジオ
音楽：高尾奏之介
音楽制作：日音
アニメーション制作：スタジオコメット
【キャスト】
灰原夏希：上村祐翔
星宮陽花里：高尾奏音
本宮美織：中村カンナ
佐倉 詩：山根 綺
七瀬唯乃：鈴代紗弓
凪浦竜也：鈴木崚汰
白鳥怜太：大野智敬
主題歌情報
OPテーマ：前島亜美「Fly Again!!」
EDテーマ：愛美「ドラマチック逃避行」
©雨宮和希・ホビージャパン／「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」製作委員会
関連リンク
TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイト
https://haibarakun-anime.com
外部サイト
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