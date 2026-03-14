帝国ホテル 大阪、開業30周年記念「福袋」発売 3万円〜最高額なんと300万円の全5種…「かなりお得」中身【一覧】
「帝国ホテル 大阪」は、15日に開業30年を迎えるにあたり、記念の「福袋」を販売する。
【画像】帝国ホテル 大阪、開業30周年記念商品の数々 「ドアマン・スヌーピー」のアクスタも
福袋は、開業30周年記念企画の第二弾として、実施するもので、20周年の際以来の太っ腹な内容となる。同ホテルのさまざまなサービスなどを、バラエティー 豊かに全5種そろえた。
最高額はなんと「300万円」の福袋。「賓客用スイート宿泊」や「レギュラーフロア スーペリア1週間滞在」をはじめ、今春開業する「帝国ホテル 京都」のディナー券など、「かなりお得な内容」になっているという。誰でも購入可能。それぞれ限定本数のため、先着順となる。
開業30周年記念企画第二弾ではこのほか、オリジナル刻印ボトルシャンパン、オリジナルカクテル、「ドアマン・スヌーピー」のアクリルスタンド、フランク・ロイド・ライトのデザインハンカチ、錫タンブラー、さらに謝恩宿泊プランなどを発売する。
■帝国ホテル 大阪 開業30周年記念「福袋」
販売：2026年3月15日（日）〜
料金：300万円、30万円、9万6000円、6万円、3万円
内容一例：
「300万円」3本
・賓客用スイートご宿泊（2泊朝食付）
・レギュラーフロア スーペリアに1週間ご滞在（7泊朝食付）
・帝国ホテル 大阪料理長 高橋義幸（※高＝はしごだか）の書き下ろしメニューの ご提供（2名様・ディナーにてご用意）
・ホテル館内でご利用いただける利用券（10万円分）
・ホテル主催のクリスマスディナーショー（2名様1公演分）
・ホテルショップ 開業30周年記念商品各種
・ハイヤーで巡る大阪観光
・オンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」販売商品
・帝国ホテル 京都でのペアディナー券
「30万円」3本
・レギュラーフロア パークスイートご宿泊（1泊朝食付）
・直営レストランのペアディナー券
・オンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」販売商品
「9万6000円」50本
・インペリアルフロア デラックスご宿泊（1泊朝食付）
・中国料理「ジャスミンガーデン」ペアディナー券
・パンケーキセットペアご利用券
「6万円」50本
・レギュラーフロア スーペリアご宿泊（1泊朝食付）
・カジュアルレストラン「カフェ クベール」でのペアディナー券
「3万円」100本
・ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」でのアフタヌーンティー ペアご利用券
・館内施設でのリラクセーション
【画像】帝国ホテル 大阪、開業30周年記念商品の数々 「ドアマン・スヌーピー」のアクスタも
福袋は、開業30周年記念企画の第二弾として、実施するもので、20周年の際以来の太っ腹な内容となる。同ホテルのさまざまなサービスなどを、バラエティー 豊かに全5種そろえた。
最高額はなんと「300万円」の福袋。「賓客用スイート宿泊」や「レギュラーフロア スーペリア1週間滞在」をはじめ、今春開業する「帝国ホテル 京都」のディナー券など、「かなりお得な内容」になっているという。誰でも購入可能。それぞれ限定本数のため、先着順となる。
■帝国ホテル 大阪 開業30周年記念「福袋」
販売：2026年3月15日（日）〜
料金：300万円、30万円、9万6000円、6万円、3万円
内容一例：
「300万円」3本
・賓客用スイートご宿泊（2泊朝食付）
・レギュラーフロア スーペリアに1週間ご滞在（7泊朝食付）
・帝国ホテル 大阪料理長 高橋義幸（※高＝はしごだか）の書き下ろしメニューの ご提供（2名様・ディナーにてご用意）
・ホテル館内でご利用いただける利用券（10万円分）
・ホテル主催のクリスマスディナーショー（2名様1公演分）
・ホテルショップ 開業30周年記念商品各種
・ハイヤーで巡る大阪観光
・オンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」販売商品
・帝国ホテル 京都でのペアディナー券
「30万円」3本
・レギュラーフロア パークスイートご宿泊（1泊朝食付）
・直営レストランのペアディナー券
・オンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」販売商品
「9万6000円」50本
・インペリアルフロア デラックスご宿泊（1泊朝食付）
・中国料理「ジャスミンガーデン」ペアディナー券
・パンケーキセットペアご利用券
「6万円」50本
・レギュラーフロア スーペリアご宿泊（1泊朝食付）
・カジュアルレストラン「カフェ クベール」でのペアディナー券
「3万円」100本
・ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」でのアフタヌーンティー ペアご利用券
・館内施設でのリラクセーション