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実は間違っている？抱っこ紐で赤ちゃんが泣く理由「位置が低すぎる」助産師が教える“秒で寝落ち”のコツ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネルで「【嫌がる理由】これで落ち着く！寝る！抱っこ紐の正しい装着方法」と題した動画を公開した。多くの親が悩む「抱っこ紐に入れても赤ちゃんが泣きやまない」問題について、その原因と解決策を実演で詳しく解説している。



HISAKOさんはまず、赤ちゃんが嫌がる抱っこ紐の「ダメな例」を実演。多くの人がやりがちなのが、赤ちゃんの位置が低すぎることだという。ベルトが骨盤の位置まで下がり、赤ちゃんが「だらんだらん」の状態になっていると、重さが直接腰にかかり「ママの腰が砕けます」と警鐘を鳴らす。また、ママと赤ちゃんの間に隙間ができて密着していない状態も、赤ちゃんの背骨がCカーブを保てず、不快な体勢になるためぐずる原因になると指摘した。



これらの問題を解決し、赤ちゃんが「秒でスコンと寝落ちしてくれる」という正しい装着法には、4つの調整ポイントがあるという。



1つ目は「ウエストベルトの位置」。ママのくびれの一番高い位置にベルトを合わせることで、赤ちゃんの位置が高く保たれ、ママの腰への負担も軽減される。



2つ目は「赤ちゃんの高さ」。ママが下を向いたときに「赤ちゃんのおでこにチューができる」くらいの高さが理想的だ。



3つ目は「密着度」。ママと赤ちゃんの間に手のひら1枚が入る程度に背中のストラップをしっかりと締め、隙間をなくして密着させることが重要である。



4つ目は「股関節の形」。赤ちゃんの足がだらんと伸びてしまわないよう、股関節をM字に「パカーンと開いた」状態をキープすることが、赤ちゃんの安心につながる。



これらのポイントを抑えることで、抱っこ紐は赤ちゃんにとって「世界一快適な安心の場所」に早変わりするという。せっかく購入した抱っこ紐が赤ちゃんと親、双方にとって快適なアイテムになるかは、正しい調整にかかっているようだ。