3月から4月にかけて、卒業や入学シーズンを迎えます。保護者の中には「入学式や卒業式の際に白髪が目立たないか不安」と感じる人も多いのではないでしょうか。

【実はNG！】「えっ！？」 これが、美容室に行くときに着てはいけない“服”の種類です（画像6枚）

美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんによると、実は白髪対策は式の前日ではなく“逆算ケア”が鍵だといいます。そこで白髪染めは式の何日前に行うのがベストなのかや、式当日に白髪を見つけた場合の緊急リタッチ術、アップスタイルで分け目やこめかみを自然にカバーする方法などについて、原木さんに聞きました。

2週間空けると根元の白髪が目立つ

Q.子どもの卒業式や入学式などのイベントから逆算して、カラーリング（白髪染め）は「何日前」に済ませるのが、色なじみやつやの観点から最適なのでしょうか。

原木さん「これは白髪の量や染め方、例えば全体染めなのかリタッチなのかにもよるのですが、基本的にベストのタイミングとしては1週間から3日前ぐらいになります。というのも、この期間であれば色が落ち着いたり髪になじんだりすることで、イベントの当日に自然のつやが出てくる頃合いになっていると思います。

白髪染めをした直後の場合、色が思ったよりも濃く見えたり、頭皮に違和感を覚えたり、カラー剤のにおいが残ったりすることがあります。そのため、目安としてはリタッチだけであれば3〜5日前、全体染めの場合は5日〜1週間くらい前というのを基準にしていただくと良いと思います。

反対に、2週間程度時間を空けてしまうと、髪が伸びた分、根元の白髪が目立ってしまうことが多いです。人間の髪は1カ月で平均1.5センチ程度伸びるといわれているため、2週間だと5ミリぐらい伸びてしまいます。そのため、時間を空けるとしても1週間前までがベストなタイミングだと思います」

Q.式当日の朝、鏡を見たら「あ、ここだけ白い！」と見つけてしまった時、市販のリタッチアイテムを「不自然に固まらせず、地毛になじませる」方法はありますか。

原木さん「当日になって気付いた場合、染め直すというよりも『隠すケア』をおすすめしたいです。

時間に余裕があれば染め直してもいいですが、1カ所だけであればヘアマスカラや白髪隠しパウダーなどのリタッチアイテムを使う方が、自然に仕上がって失敗も防ぎやすくなります。最近はさまざまなリタッチコスメが販売されていて、ブラシ付きでとかすだけで使えたり、カラーバリエーションも豊富にそろっていたりするので、そのようなアイテムを持っておくだけでも心強いのではないでしょうか。

自然になじませるポイントは、髪がぬれているとリタッチコスメのノリが悪くなるので、塗布する前にしっかりドライすることです。また、スタイリング剤の上から塗ると固まって不自然になるため、スタイリング剤はリタッチした後に付けましょう」

Q.髪をアップにする場合、分け目やこめかみの白髪を目立たせないための「まとめ髪の高さ」や「毛流れの作り方」の工夫を教えてください。

原木さん「分け目に関しては、真っすぐしっかり取るよりも、斜め分けやジグザグにぼかした分け目の方が、より自然で目立ちにくくなります。ナチュラルな見え方にするためには、しっかりと分けるよりも、下ろしたり、斜めに流したりするスタイルがお勧めです。特に前髪を横に流すと、こめかみ部分に自然に髪が掛かるため、白髪をカバーしやすくなります。

アップスタイルの高さについては、トップを高くするスタイルよりも、やや低めの位置でまとめる方が根元が強調されにくくなります。あまり高くし過ぎてしまうと毛流れが自然に見えなくなったり、流しにくくなったりすることもあるので、自然に髪が流れるような位置を調整するのがベストですね」

＊ ＊ ＊

白髪対策は「早めのカラー計画」と「当日のひと工夫」で印象が大きく変わるといいます。直前に慌てるのではなく、逆算して準備することが成功の秘訣です。自信を持って晴れの日を迎えるために、計画的なケアで上品なつや髪を整えましょう。