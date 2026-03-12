【東京都で泊まってよかった】「三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア」は東京の真ん中に佇む“杜の隠れ家”。国立競技場「最前列」のロケーション
All About ニュース編集部のメンバーに調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、東京都の「三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア」です。
※以下の情報は2026年3月12日13時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
・宿泊した部屋：スタンダードツイン
・宿泊した目的：東京観光
▼国立競技場が目の前！ イベントやスポーツ観戦に最適な「最前列」のロケーション
東京のど真ん中にありながら、神宮外苑の豊かな緑に囲まれたロケーション。駅からの近さはもちろん、主要な観光スポットへの移動もスムーズです。
●編集部メンバーのコメント
「国立競技場が目の前！ 部屋からも見えるのがよかった。国立競技場へのアクセスが一番いいホテルなのでは？」
都営大江戸線「国立競技場」駅から徒歩約1分、JR中央・総武線「信濃町」駅から徒歩約6分という、イベントやスポーツ観戦にはこれ以上ない好立地です。国立競技場のすぐそばに位置し、周辺の緑豊かな杜の風景と調和したモダンな佇まいが、アクティブな東京滞在の拠点として最適。
▼全室バルコニー付き。国立競技場の全景を望む特等席
客室は、全室にバルコニーが完備されているのが大きな特徴。外の空気を感じながら、東京のパノラマを楽しめます。
国立競技場側の客室からはその雄大な姿を間近に臨むことができます。夜にはライトアップされたスタジアムや東京の夜景を、バルコニーでゆっくりと眺める贅沢な時間を。木のぬくもりを感じる落ち着いたインテリアも、都会の喧騒を忘れさせてくれます。
▼1日の疲れを癒す。大自然の杜を感じる大浴場
都会のホテルでは珍しい、宿泊者専用の広々とした大浴場も完備。モダンで落ち着いたデザインの空間は、神宮外苑をイメージしており、旅やイベントの疲れをゆっくりと癒してくれます。
▼選べる朝のスタイル。「本格ビュッフェ」か「焼きたてパン」か
その日の気分に合わせて、魅力的な朝食スタイルが選べます。
●編集部メンバーのコメント
「ホテルの朝食をつけるか迷ったが、1階にあるベーカリーで朝ご飯を調達することに。ここで買ったデニッシュが最高でした！」
メインレストラン「RISTORANTE & BAR E'VOLTA」の朝食ビュッフェは、店内の薪火で焼き上げる香ばしい料理や種類豊富な和洋食が自慢。テラス席では、杜の空気を感じながら贅沢な時間を過ごせます。より気軽に楽しみたいなら、1階の「THE GROVE BAKERY」へ。店内のオーブンから次々と運ばれる自家製デニッシュやパンをテイクアウトして、部屋のバルコニーで国立競技場を眺めながら味わうのも、このホテルならではの粋な過ごし方です。
▼アクセス
所在地：東京都新宿区霞ヶ丘町11-3
交通手段：都営大江戸線「国立競技場」駅から徒歩約1分／JR中央・総武線「信濃町」駅から徒歩約6分
▼料金
大人1名（参考価格）：2万7000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年3月12日13時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア」で都心のパノラマと国立競技場を見渡す、開放感あふれるひとときを編集部メンバー・Kが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、東京都の「三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア」でした。
・宿泊した部屋：スタンダードツイン
・宿泊した目的：東京観光
東京のど真ん中にありながら、神宮外苑の豊かな緑に囲まれたロケーション。駅からの近さはもちろん、主要な観光スポットへの移動もスムーズです。
●編集部メンバーのコメント
「国立競技場が目の前！ 部屋からも見えるのがよかった。国立競技場へのアクセスが一番いいホテルなのでは？」
都営大江戸線「国立競技場」駅から徒歩約1分、JR中央・総武線「信濃町」駅から徒歩約6分という、イベントやスポーツ観戦にはこれ以上ない好立地です。国立競技場のすぐそばに位置し、周辺の緑豊かな杜の風景と調和したモダンな佇まいが、アクティブな東京滞在の拠点として最適。
▼全室バルコニー付き。国立競技場の全景を望む特等席
客室は、全室にバルコニーが完備されているのが大きな特徴。外の空気を感じながら、東京のパノラマを楽しめます。
国立競技場側の客室からはその雄大な姿を間近に臨むことができます。夜にはライトアップされたスタジアムや東京の夜景を、バルコニーでゆっくりと眺める贅沢な時間を。木のぬくもりを感じる落ち着いたインテリアも、都会の喧騒を忘れさせてくれます。
▼1日の疲れを癒す。大自然の杜を感じる大浴場
都会のホテルでは珍しい、宿泊者専用の広々とした大浴場も完備。モダンで落ち着いたデザインの空間は、神宮外苑をイメージしており、旅やイベントの疲れをゆっくりと癒してくれます。
▼選べる朝のスタイル。「本格ビュッフェ」か「焼きたてパン」か
その日の気分に合わせて、魅力的な朝食スタイルが選べます。
●編集部メンバーのコメント
「ホテルの朝食をつけるか迷ったが、1階にあるベーカリーで朝ご飯を調達することに。ここで買ったデニッシュが最高でした！」
メインレストラン「RISTORANTE & BAR E'VOLTA」の朝食ビュッフェは、店内の薪火で焼き上げる香ばしい料理や種類豊富な和洋食が自慢。テラス席では、杜の空気を感じながら贅沢な時間を過ごせます。より気軽に楽しみたいなら、1階の「THE GROVE BAKERY」へ。店内のオーブンから次々と運ばれる自家製デニッシュやパンをテイクアウトして、部屋のバルコニーで国立競技場を眺めながら味わうのも、このホテルならではの粋な過ごし方です。
詳細情報
▼アクセス
所在地：東京都新宿区霞ヶ丘町11-3
交通手段：都営大江戸線「国立競技場」駅から徒歩約1分／JR中央・総武線「信濃町」駅から徒歩約6分
▼料金
大人1名（参考価格）：2万7000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)