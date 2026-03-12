「MOW（モウ）」シリーズから「ブルーベリーレアチーズ」が登場　デザートチーズから着想【森永乳業】

森永乳業は、カップアイス「MOW（モウ）」シリーズから、「MOW（モウ） ブルーベリーレアチーズ」を2026年3月23日（月）より期間限定で発売する。

【画像】商品概要はこちら

「MOW（モウ） ブルーベリーレアチーズ」は、デザートチーズからヒントを得て開発した新商品。マスカルポーネチーズを使用し、チーズとの相性がよいブルーベリーをフレーバーに採用した。ブルーベリーの果汁感あふれるレアチーズの味わいと、MOWならではのミルクのコクが楽しめるバランスの良さが特徴だ。

「MOW（モウ）」シリーズは、口の中でなめらかに混ざり合うキメ細かなアイスを実現するため、独自開発した「低温急速凍結製法」を採用している。

〈商品特長〉

【「MOW（モウ）ブルーベリーレアチーズ」】

マスカルポーネチーズとブルーベリー果汁5%を使用したブルーベリーレアチーズアイス。クリーミーでほんのりとした甘みのマスカルポーネチーズを使用している。コクのあるチーズとブルーベリーの香りとMOWらしいミルク感が堪能できる、春らしい味わいの商品。

・種類別名称

アイスミルク

・内容量

140ml

・エネルギー

206kcal

・希望小売価格

180円（税別）

・発売日、地区

2026年3月23日（月）、全国