【Happyくじ「セブン‐イレブン」】 3月13日 発売予定 価格：1回850円

サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」から、セブン‐イレブンの人気商品をグッズ化したHappyくじ「セブン‐イレブン」が、3月13日より全国のセブン‐イレブン店舗にて発売される。価格は1回850円。

Happyくじ「セブン‐イレブン」では、セブン‐イレブンの人気商品を模したグッズ全9等級+LAST賞が景品として登場。「からあげ棒」や「ちぎりパン」のBIGクッション、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズのパッケージがデザインされたブランケットのほか、ふわふわで可愛いセブンカフェ3種のカップがデザインされた「セブンカフェ ぬいぐるみチャーム」などが用意される。

発売に先駆けて実施されたメディア向けの発表会にて、景品を撮影できる機会をを得たので、本稿では撮り下ろしを紹介していく。

商品一覧

特賞 BIG!ぬいぐるみからあげ棒［全1種］ LAST賞 ふんわりちぎりパンクッション［全1種］ A賞 ゴールドシリーズブランケット［全2種］ B賞 セブンカフェぬいぐるみチャーム［全3種］ C賞 パンポーチ［全5種］ D賞 カップデリキャニスター［全5種］ E賞 トートバッグ［全6種］ F賞 まるでシリーズロングタオル［全6種］ G賞 スムージーフラットポーチ［全3種］ H賞 ラバーコレクション［全9種］

「セブン‐イレブン」の人気商品がデザインそのままでグッズ化

「セブンプレミアム ゴールド」シリーズのパッケージがブランケットに！ 食欲をそそるリアルな見た目だ

「からあげ棒」が90cmの特大ぬいぐるみに

セブンカフェのコーヒー・カフェラテ・水素焙煎コーヒーの3種類のカップを再現。バッグにつけても存在感のあるのぬいぐるみチャームとなっている

こちらはH賞のラバーコレクション。コレクションアイテムとしても集めたくなる

「セブンカフェ スムージー」の色鮮やかなデザインが施された、使いやすいフラットポーチ

LAST賞には「ふんわりちぎりパン」の90cmのクッションが用意されている

E賞のトートバッグは丈夫で使いやすそう。セブン‐イレブンのロゴとポップなカラバリがかわいい

「カップデリ」シリーズが、見た目はそのままキャニスターに

C賞のパンポーチは全5種。まるで本物のようなふわふわ仕様だ

発表会には松村沙友理さんが登壇。自身の出産のエピソードなどを語ってくれた

唐揚げはなんと取り外し可能だ！

