家事や日常生活で酷使され、365日刺激と乾燥にさらされる手元は、顔以上に年齢が表れやすいパーツです。働き者の手に必要なのは、日常のこまめなケア。ダメージを最小限に抑え、手厚くいたわる意識と習慣を身につけましょう（撮影：ケント・チャン 取材・文・構成：片岡えり）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

補う、守る、装う、爪想いのアイテムを追加

薄い、形が悪いなど、加齢とともに悩みが多くなる爪。

「深爪は避け、裏から見たときに先端が1〜2mm出る長さに整えましょう。爪も皮膚の一部。こまめに保湿し甘皮周りをマッサージして血行を巡らせれば、強さも色ツヤも向上します。薄く割れやすい場合は、週に1回ベースコートを塗って補強を。ネイルカラーを塗っている人は、手なら7〜10日に一度、足は4週間に一度を目安に塗り替えて」

１：アディクション ザ ネイル オイルセラム 7.5mL ￥2,970／アディクション ビューティ

オーガニック植物由来の保湿成分で爪周りと甘皮に栄養を与え乾燥やささくれを防ぐ。ハーバルウッディの香りに癒やされる。

２：ネイルホリック 補強 ベースコート01 ￥440（編集部調べ）／コーセーコスメニエンス

膜厚保護ベールとスクワラン配合。薄爪を補強し、潤いをキープしながら表面をフラットに整え、ネイルカラーの仕上がりも美しく。

３：ディーアップ ファンデーションシェルピンク ￥ 1,320（限定色）／ディー・アップ

凹凸やくすみをカバーし、自然なツヤと透明感で爪を美しく見せる爪用ファンデーション。繊細ピンクパールの桜貝色で上品仕上げ。

４：リペア ネイルセラム ￥ 4,400／コスメデコルテ

補修成分やビタミンCを含むサンザシなどの植物成分が瞬時に浸透し、潤いを与えて爪を強化する。乾燥や凸凹、二枚爪などのトラブルをケア。

５：チュメキュア〈 第3類医薬品〉 5g ￥1,100／小林製薬

尿素、抗炎症成分、血行促進成分、3種の有効成分で指先の乾燥、荒れ、硬化を根本から改善。爪周りが柔らかくなめらかに。ベタつかず使いやすいクリーム。

６：uka ネイルカラー リムーバー 24：40 80mL ￥2,750／uka Tokyo head office

アセトン不使用の除光液。アミノ酸や植物由来の保湿成分で潤いを守り、ラベンダー、バニラ、オレンジの柔らかな香りもクセになる。

※記事内の商品価格はすべて税込です