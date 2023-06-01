¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛASUS ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¡£¡ÖROG Zephyrus¡×¥·¥êー¥º¤«¤é14¥¤¥ó¥ÁAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡ÛASUS¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖROG Zephyrus G14¡×¡ÊGA403WP-AI9R5070G¡Ë
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢ASUS¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï3·î23Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¹âÂ®ÈþÎï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇö·¿·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖROG Zephyrus¡×¥·¥êー¥º¤«¤éAMD Ryzen AI 9 HX 370¤ÈNVIDIA GeForce RTX 5070¤òÅëºÜ¤·¤¿Amazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Î14¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖROG Zephyrus G14¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§GA403WP-AI9R5070G¡Ë¤ä¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖTUF Gaming¡×¤«¤é¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È165Hz¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë16¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖTUF Gaming A16 FA608PM¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§FA608PM-R9R5060EC¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì´ü´ÖÃæ¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¡ÖROG Zephyrus G14¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§GA403WP-AI9R5070G¡Ë¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
CPU¡§AMD Ryzen AI 9 HX 370
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5070
¥á¥â¥ê¡§32GB LPDDR5X-8000
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§1TB SSD¡ÊPCI Express 4.0¡ß4ÀÜÂ³ NVMe/M.2¡Ë
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§14.0·¿ OLED¡ÊÍµ¡EL¡Ë¡¢¥°¥ì¥¢¡¢2,880¡ß1,800¥É¥Ã¥È¡Ê120Hz¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§311.5¡ß220¡ß15.9～18.3mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó1.50kg
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
ASUS¡¡16¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖTUF Gaming A16 FA608PM¡×¡ÊFA608PM-R9R5060EC¡Ë
¡Ú¡ÖTUF Gaming A16 FA608PM¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§FA608PM-R9R5060EC¡Ë¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
CPU¡§AMD Ryzen 9 8940HX
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU¡ÊºÇÂç115W¡Ë
¥á¥â¥ê¡§32GB DDR5-5200
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§1TB SSD¡ÊPCI Express 4.0¡ß4ÀÜÂ³ NVMe/M.2¡Ë
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§16.0·¿¥ï¥¤¥ÉTFT¥«¥éー±Õ¾½¡¢¥Î¥ó¥°¥ì¥¢¡¢1,920¡ß1,200¥É¥Ã¥È¡Ê165Hz¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§345¡ß269¡ß17.9～27.3mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó2.3kg
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È