カゴメ（名古屋市中区）が、独自の「野菜・果実を活かすブレンド技術」を結晶させ、既成概念を超える新たなおいしさを提案する新ブランド「KAGOME Beyond（カゴメ ビヨンド）」を開始し、第1弾としてオレンジ果汁を使用せずにオレンジのような味わいを実現した新商品「Beyond オレンジを使っていない オレンジ味の100％ジュース」を3月10日に発売開始します。

【写真】ジュースの色が気になる！ 面白すぎる期間限定ショップのデザインも！

近年、気候変動による異常気象の影響でオレンジの生産量が減少し、オレンジ果汁の供給不安や価格高騰が続いているとのことで、同社は、独自の「野菜・果実を活かすブレンド技術」を結晶。

オレンジの香りや味わいを構成する要素を分析し、ニンジン特有の土臭さが少なく、フルーツのような自然な甘みを持つニュージーランド産の「黄にんじん」、この黄にんじんをベースに、甘みを補う「りんご」、トロピカルな香りを加える「パインアップル」などを組み合わせ、膨大な試作の中から最適なバランスを導き出して実現させました。

同商品の開発担当者は「オレンジジュースが身近でなくなるかもしれない……。そんな危機感から、本商品の開発は始まりました」と述懐。「100％オレンジジュース特有の混濁感（こんだくかん）にこだわり、原料選定やブレンドに試行錯誤を重ねること約2年。約40パターンの試作を経て完成した試作品を社内の会議で評価したところ、飲みやすさや味わいの再現性が高く評価され、商品化につながりました」とコメント。

同社も「オレンジジュースの価格が高騰する中でも、おいしさ・満足感・手頃さも兼ね備えた“新しい選択肢”としてお楽しみいただけます」とアピールしています。

店頭想定価格は140円（税込み）です。

同商品の発売を記念して、3月10〜15日までの6日間、東京・三千里跡地（東京都渋谷区神南1丁目23-8）で期間限定ショップ「なになに味？JUICE STAND」がオープンします。

※オレンジアレルギーの方に対応したものではありません。