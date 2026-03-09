Snow Manの公式Xでは、メンバーの最新衣装のソロカットを公開した。

■Snow Manメンバーごとの春らしい衣装ソロカット

Snow Man公式Xでは、「スノLOOKBOOK」として8人分のソロカットをタイル状に並べた写真を投稿。

写真向かって左上から、岩本照はベージュを基調にした柔らかい印象のストライプセットアップで、ウエスト部分にはピンクのインナーがチラリ。その隣の深澤辰哉も、桜色のシャツにコルク色をベースにしたパイピングジャケットでメリハリコーデ。ラウールは淡いパウダーカラーのシャツをパンツにイン。淡いグリーンを基調にしたモザイク柄風のパンツにベルトを締めてスタイルを強調。

2段目左の渡辺翔太は、濃いグレーのストライプ柄のセットアップに、ブルーのシャツを襟や袖から覗かせた、爽やかコーデ。中央の向井康二は、淡いクリーム色シャツの上にボタニカル柄のジャケットをオン。ピンク色が入ったネクタイをアクセントに春らしさを演出。隣の阿部亮平は淡いパープルのシャツにストライプ柄が入ったスカーフをネクタイ風に巻き、大きなチェック柄のボトムスで、大胆柄も淡いトーンで馴染ませている。

3段目左は、ロングトレンチコートを着た宮舘涼太。インナーには薄いブルーのシャツに、くすみ色の桜カラーのパンツでロイヤルな雰囲気に。佐久間大介は淡くも明るいミントカラーのジャケットに、インナーの白シャツにグラデーションさせるようにクリーム色の大きめなアーガイルチェックのパンツを合わせた。

ハッシュタグに「Mステ」とあるように、この衣装はテレビ朝日系の音楽番組『ミュージックステーション』に出演したときの衣装。テキストでは「新衣装はいかがでしたか？」と問いかけ、「今宵のテーマは春のSTARS」とハッシュタグを交えながらテーマを伝えた。

Snow Manの最新ルックにフォロワーからは、「みんなスタイル良すぎ」「王子様かと思った」「圧倒的なビジュアル」「春らしくて爽やかで素敵」「春が来た！」「目黒くんの新衣装も楽しみにしています」などのコメントが寄せられていた。

