稲村亜美、WBC逆転勝利を見届ける 笑顔ショットに「勝利の女神」の声
タレントの稲村亜美が9日にインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の観戦を報告した。
【写真】稲村亜美、肩ひも極細なキャミ姿で海外満喫（ほか2枚）
稲村が投稿したのは東京ドームのスタンドで撮影されたオフショット。写真には“ともに世界一へ”と書かれたタオルを持った稲村のユニフォーム姿と弾ける笑顔が記録されている。稲村が観戦した日本対オーストラリア戦は、4対3で日本が逆転勝利を収めていた。投稿の中で稲村は「吉田正尚選手のツーランで球場の雰囲気が一変しました かっこよすぎ、、、！！！」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「勝利の女神の亜美ちゃん」「ユニホーム似合ってます。可愛い」「ドームでの…観戦めっちゃ羨ましいょ〜！」などの声が集まっている。
■稲村亜美（いなむらあみ）
東京都出身。1996年1月13日生まれ。2015年4月、自動車会社のwebCMで豪快なバッティングが“神スイング”として話題となる。現在、バラエティ、スポーツ番組、CM出演など幅広く活躍中。
引用：「稲村亜美」インスタグラム（@inamura_ami）
