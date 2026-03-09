年中行事となっている母の日/父の日/敬老の日、その起源としきたりとは？【眠れなくなるほど面白い 日本のしきたり】

年中行事となっている母の日・父の日・敬老の日、その起源としきたりとは

これもしきたり？ 母の日・父の日・敬老の日

●母の日の起源としきたり

1908 年のアメリカで、アンナ・ジャービスという女性が亡くなった母の命日に白いカーネーションを捧げたことが始まりといわれ、1914 年に祝日となりました。日本では1931年に当時の皇后の誕生日の3月6日が母の日とされ、1937 年に森永製菓の「森永母の日大会」開催で全国に広まりました。1949 年頃からアメリカと同じ5月の第2日曜日に行なわれるようになり、健在の母には赤のカーネーションを、亡くなった母には白いカーネーションを贈ります。

●父の日の起源としきたり

父の日も母の日と同じくアメリカが発祥で、ソノラ・スマート・ドットという女性が1909年に牧師教会へ「父に感謝する日も作ってほしい」と嘆願したのがきっかけ。その後、1916 年の大統領演説で父の日が浸透し、1973 年に正式に6月の第３日曜日を父の日に制定。日本には1950 年代頃に伝わり、1980 年代に入ってから一般的に。健在の父には赤いバラを、亡くなった父には白いバラを贈ります。また最近では、日本ファーザーズ・デイ委員会が提唱する黄色いバラも定着しています。

●敬老の日の起源としきたり

敬老の日は、もともとは聖徳太子が身寄りのないお年寄りや病人のための施設「悲田院」を9月15日に設立したのが起源といわれています。「悲田」とは「慈悲の田」、つまり「やさしさが発育するところ」という意味の仏教語です。1966 年に国民の祝日に関する法律で祝日に制定されました。2002 年までは、9月15日が敬老の日でしたが、2003 年にハッピーマンデー制度が実施され、9月の第３月曜日となりました。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修：千葉公慈