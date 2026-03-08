転職した40・50代に聞いた「希望退職」のメリット　理由の3位「退職金を割り増し」、2位「転職がしやすく」、1位は？　マイナビ調査

マイナビは2026年2月19日、2025年に転職した全国の40・50代正社員や、企業で中途採用業務を担当する人事担当者を対象にした「ミドルシニアの希望退職に関する意識調査」の結果を発表した。

希望退職、「メリット多い」は48.2％

調査の中で、2025年に転職した40・50代の正社員に、「希望退職」について「自分にとってメリットの方が多いと思うか」と聞くと、「とてもそう思う（13.0％）」と「まあそう思う（35.2％）」の合計で48.2％となった。その理由を聞くと（n＝278）、「自分に合う職場なのか、検討するチャンスになる」が最多の49.3％、次いで「転職がしやすくなる」が38.5％、「退職金を割り増しで」が34.2％と続いた。

一方、「希望退職」について「自分にとってメリットの方が多いと思うか」と聞いて、「あまりそう思わない（9.4％）」と「まったくそう思わない（4.5％）」の合計は13.9％だった。これらの「メリットの方が多いとは思わない」とした層の理由としては（n＝80）、「再就職先が見つからないリスクがある」が最多で41.3％、次いで「収入が不安定になる」が38.8％と続いた。

希望退職で理想のキャリアに近づけたか？

また、2025年に転職した40・50代正社員のうち、希望退職を「前向きに捉えている層」と「前向きに捉えていない層」にそれぞれ、「キャリアの方向性が明確かどうか」を聞いた。その結果、「キャリアの方向性が明確」と答えた割合は、前向き層（58.2％＝「とてもそう思う」と「そう思う」の合計）が非前向き層（38.8％＝「とてもそう思う」と「そう思う」の合計）を19.5ポイント上回った。

また、「今回の転職で理想のキャリアに近づけたと思うか？」を聞くと、前向き層（51.8％＝「とてもそう思う」と「そう思う」の合計）が非前向き層（25.1％＝「とてもそう思う」と「そう思う」の合計）を26.7ポイント上回った。

調査は、「個人」は2025年12月16日〜25日、「企業」は2025年12月17日〜22日に行われた。対象者は、「個人」は正社員として働いている40代〜50代（ミドル）の男女のうち、2025年に転職した人。「企業」は従業員数3名以上の企業において、直近（2025年1〜12月）に中途採用業務を担当し、「採用費用の管理・運用」に携わっている人事担当者。有効回答数は、「個人」が576サンプル、「企業」が1500サンプル。