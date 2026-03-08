近年、調剤薬局を併設するドラッグストアが増えています。一般の調剤薬局が閉店している時間帯も営業していたり、日用品の買い物ついでに立ち寄れたりと、利便性が向上しています。一方で、昔ながらの一般調剤薬局にも利点があります。それぞれどのようなメリットがあるのか、また、薬局は一カ所に絞るべきなのかなどについて、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました

Q.一般の薬局、調剤薬局を併設するドラッグストアのそれぞれのメリット、デメリットについて、教えてください。

真部さん「一般の薬局のメリットは『待ち時間が比較的短い』『自宅近くにあるため後で取りに行くなどの利便性がある』『どこの病院の処方箋も対応可能』『かかりつけ薬局にしやすい』『地域密着型のためさまざまな健康相談ができる』『家族全体の健康管理の相談がしやすい』『個別対応が丁寧』『体調が悪くても落ち着いて対応が受けられる』『特定の医療機関の近くならより連携しやすい』『自宅に薬を届けてくれる在宅業務にも重点を置いている』が挙げられます。

デメリットとしては『特殊な薬の在庫がない場合がある』『日用品などを同時に購入できない』『サプリメントなどの品ぞろえが少ない』『営業時間に限りがある』『仕事帰りや外出先で利用しづらい』といったことが挙げられます。

一方、調剤薬局を併設するドラッグストアのメリットは『待ち時間に日用品などの買い物ができる』『祝日や日曜日、夜間など営業時間が長い場合が多い』『仕事帰りや外出先でも利用しやすい』『健康食品やサプリメントなど多くの商品を扱っているためその相談もしやすい』といったことが挙げられます。

デメリットとしては『一般調剤薬局より患者ごとの対応に時間が取れない場合がある』『調剤専門の場所ではないため、体調が悪い人は落ち着いて利用しにくい』『特定の医療機関との連携に時間がかかることがある』『特殊な薬の在庫がない場合がある』『在宅業務の対応は調剤薬局に比べてまだ少ない』などが挙げられます」

Q.では、一般の調剤薬局、調剤薬局を併設するドラッグストアを選ぶ際の基準はありますか。

真部さん「重要視する点で選ぶといいでしょう。まずは、利便性です。買い物ついでや外出先で受け取りたい人や、夜間や休日に受け取りたい人はドラッグストアがおすすめです。LINEやFAXなどで処方箋を送って後で薬を取りに行く場合は、近所の一般調剤薬局がいいでしょう。

次に、丁寧な対応や継続的な管理を希望するかどうかです。この場合は、地域密着型の一般の調剤薬局がおすすめです。薬を自宅に届けてもらう在宅業務を希望する場合も、地域によっては一般の調剤薬局がいいでしょう。

最後に、医療機関との連携が迅速かどうかです。特定の医院やクリニックの近くで利用する場合は、一般の調剤薬局がおすすめです」

Q.普段利用する調剤薬局は複数あった方がよいのでしょうか。それとも、できるだけ同じ薬局を利用した方がよいのでしょうか。

真部さん「持病や薬のアレルギーがある方や禁忌がある人、複数の病院に通院している人などは、できるだけ同じ薬局で管理してもらう方がよいですね。かかりつけ薬局を決めておくことをおすすめします。

理由は、薬の重複や相互作用などの管理、検査値の変化も確認しやすく、各病院との連携も円滑にでき、手厚い管理をしてもらえるためです。複数の薬局にかかっていると、現在はお薬手帳しか服用歴を確認する方法がなく、薬のアレルギーや副作用が出たことのある薬などは聞き取りでしか管理できません。そのため、リスクがある人はかかりつけ薬局をつくることを推奨します。リスクがない人で、たまに風邪程度でもらう薬などは、どこでもらってもあまり問題ありません」