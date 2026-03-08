ÉÊÀî±Ø¹âÎØ¸ý¤Ë¼¡À¤Âå¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖAve.Takanawa¡×³«¶È¡ª ¾ÝÄ§Åª¤ÊÂç³¬ÃÊ¤È²°³°¥Æ¥é¥¹¤¢¤ê¡Ö¤Þ¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤¬ÉÊÀî¤Î¿·¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë
¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î»ÏÈ¯±Ø¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Â³¤¯ÉÊÀî±Ø¹âÎØ¸ý¥¨¥ê¥¢¡£¤½¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ë¼¡À¤Âå·¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡ÖAve.Takanawa¡Ê¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¥¿¥«¥Ê¥ï¡Ë¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î2Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÊÀî±ØÀ¾Â¦¤Î¹ñÆ»15¹æÀþ±è¤¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌÜ¤ò¼æ¤¯¤Î¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¡ÖÂç³¬ÃÊ¡×¤ÎÌÜÎ©¤Ä³°´Ñ¤È¡¢¤½¤³¤Ë·Ò¤¬¤ëÁ´¥Õ¥í¥¢¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö²°³°¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡×¡£Ã±¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹µòÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢1³¬¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡ÖTHE CITY BAKERY¡×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÇÛ¤·¡¢°ìÈÌ¤ÎÍèË¬¼Ô¤â³¹¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÉÊÀî¤Î·Ê¿§¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë·úÃÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤é¡¢¾Íè¤Î¡Ö¿·ËÌ¸ý²þ»¥¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦¾¾»³ÃÒ°ì»á¤Î¥¢¡¼¥È¤¬ºÌ¤ë¶¦ÍÑ¶õ´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¿·¤·¤¤·úÊª¤ÎÁ´ËÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÊÀî±Ø¹âÎØ¸ý¤ÎÊÑËÆ¤ò¥ê¡¼¥É¡Ö´õ¾¯¤Ê¿·ÃÛ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×ÃÂÀ¸
ÉÊÀî±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î»ÏÈ¯±Ø·×²è¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¤ÏÉÍ¾¾Ä®¤«¤é¹âÎØ¡¢Âç°æÄ®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î°ìÂÓ¤ò¡Ö¹°èÉÊÀî·÷¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¹ñºÝÅÔ»ÔÅìµþ¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÊÀî±Ø¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹âÎØ¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¡ÖÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Îò»Ë¤ÈÉÊ³Ê¤Î¤¢¤ë³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¡£¸½ºß¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê¸¼´Ø¸ý¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë²áÅÏ´ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÊÀî±Ø¹âÎØ¸ý±ØÁ°¤Ç´õ¾¯¤ÊÃÛÀõ¥ª¥Õ¥£¥¹
¡ÖAve.Takanawa¡×¤Ï¡¢ÉÊÀî±Ø¹âÎØ¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó4Ê¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÊÀî±Ø¿·ËÌ¸ý²þ»¥¡×¤¬´°À®¤¹¤ì¤ÐÅÌÊâÌó3Ê¬¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¸òÄÌÍøÊØÀ¤ò¸Ø¤ëÎ©ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡×¡ÖÉÊÀî±ØÀ¾¸ýÃÏ¶è¡×¡Ö¹ñÆ»15¹æÉÊÀî±ØÀ¾¸ý±ØÁ°¹¾ì¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ³«È¯¤¬Â³¤¯¡ÖÉÊÀî±Ø³¹¶èÃÏ¶è¡×¤Ç¡¢ÃÛÇ¯¿ô5Ç¯°ÊÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¡ÖAve.Takanawa¡×¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î½¸ÀÑ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡¢´õ¾¯¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤ÊÃÛÀõÊª·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ú¤ÆÂØ¤¨Á°Æ±ÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë·úÊª¤Ë
¡ÖAve.Takanawa¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ú¤ÆÂØ¤¨Á°¤Î¡Ö¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¹âÎØÁ°Àî¥Ó¥ë¡×¤ËÍ³Íè¡£³¹¤äÅÚÃÏ¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢É÷¤ä¸÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¡Ö¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¡Ê¾¦Å¹³¹¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¿Þ¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³¬ÃÊ¤È¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬¾ÝÄ§Åª
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¹ñÆ»15¹æ¡ÊÂè°ìµþÉÍ¡Ë¤ËÌÌ¤·¤¿¡¢³Æ³¬¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ÝÄ§Åª¤Ê¡ÖÂç³¬ÃÊ¡×¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¹âÎØÁ°Àî¥Ó¥ë¡×¤¬Ä¹Ç¯ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤¹¤Ù¤¯¡¢¿Í¤ä³¹¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ë³Ð²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÀ¢¤ä¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¹ñ»ºÅ·Á³ÌÚ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ÖMOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO¡×¡£ÌÚ¤ò³è¤«¤·¤¿³¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë·úÃÛ¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¼êÏÓ¤¬°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë²°³°¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¬µ¤·Ú¤Ë³°¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥ë¥È¥óÅ·°æ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤êºÇÂçÌó3.8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ·°æ¹â¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¼¼Æâ¤Ï¡¢ÅìÀ¾Î¾ÌÌ¤«¤é¤ÎºÎ¸÷¤ÈÄÌÉ÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£AIÅù¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿»Æ©¤¹¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¬µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤äÉ÷¡¢¸÷¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢´¶À¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¬¤éÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¹âÎØ¡×¤Î²ÁÃÍ
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ä³¹Êâ¤¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÊÀî±Ø¹âÎØ¸ý¤ÎÊÑ²½¤Ï¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥Ë¥¢»ÏÈ¯±Ø¤È¤Ê¤ëÉÊÀî¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¡ÖÅìµþ¤ÎÆî¤Î¸¼´Ø¸ý¡×¤È¤·¤Æ¤Î½Å¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤ÎÎ©ÃÏ¤Ï¡¢JR³ÆÀþ¡¦µþµÞÀþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¤Î±ä¿¤â¹µ¤¨¤ë¸òÄÌ¤ÎÍ×½ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¡ÖAve.Takanawa¡×¤¬³«¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬°ìÅï½×¹©¤·¤¿°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î³¹¤À¤Ã¤¿¹âÎØ¸ý¤¬¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¼þÊÕ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦´ð½à¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¡×¤Ø¤È¥Õ¥§¡¼¥º¤òÊÑ¤¨¤¿¹ç¿Þ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1³¬¤ËÂç·¿Å¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÆþµï¤¹¤ë¡ÖTHE CITY BAKERY¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¥ï¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è½»Ì±¤äÅ´Æ»ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢³¹¤Ë·ìÎ®¤òÀ¸¤à½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¤È¶¦ÍÑ¶õ´Ö¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥ï¡¼¥¥ó¥°¥×¥ì¥¤¥¹
·úÊª¤ÏÃÏ¾å10³¬·ú¤Æ¡£1³¬¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ÇÌó100ÀÊ¤òÍ¤¹¤ë¡ÖTHE CITY BAKERY¡×¤ÈÂ¿ÌÜÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥°¥ì¥¤¥É¥Ñ¡¼¥¯ÉÊÀî¡×¡£2¡Á4³¬¤È7¡Á10³¬¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¡¢5¡¦6³¬¤¬¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¥ª¥Õ¥£¥¹ÉÊÀî¹âÎØ¡Ê¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¶¦ÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥í¥¢¹½À®¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¤È´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¤È¶¦ÍÑ¶õ´Ö¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥ï¡¼¥¥ó¥°¥×¥ì¥¤¥¹
5³¬¤Ë¤Ï¡¢¸òÎ®¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¶¦Í¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤òÀßÃÖ¡£²°³°¥Æ¥é¥¹¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢Âß²ñµÄ¼¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥ß¥Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
²°¾å³¬¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤Ê¼ÇÀ¸¤ä¹âÌÚ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¡×¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1³¬¤Ë¤ÏÂ¿ÌÜÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Ìó245Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö¥°¥ì¥¤¥É¥Ñ¡¼¥¯ÉÊÀî¡×¤¬Æþµï¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤äº©¿Æ²ñ¤Ê¤É¡¢´ë¶È´Ö¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦¾¾»³ÃÒ°ì»á¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯
1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤È5³¬¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¢¾¾»³ÃÒ°ì»á¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÊ£¿ôÅ¸¼¨¡£¿·½ÉÅì¸ý¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¾¾»³»á¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢Æü¾ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¶õ´Ö¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ê»É·ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÊÀî±Ø¹âÎØ¸ý¥¨¥ê¥¢¤Î¼¡¤Ê¤ë100Ç¯¤òÀê¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖAve.Takanawa¡×¤ÎÃÂÀ¸¡£Ã±¤Ê¤ëµ¡Ç½Åª¤ÊÈ¢¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸÷¡¢É÷¡¢ÌÚ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤½¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÊÀî¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¹ñÆ»15¹æ±è¤¤¤Ë¸½¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Âç³¬ÃÊ¤È¡¢³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¿·¤·¤¤É÷·Ê¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²èÁü¡§Åìµþ·úÊª¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë