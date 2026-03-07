「トイサピエンス東京」が休業、「予期せぬテナント契約終了」「実店舗の営業を半年以上休止せざるを得ない可能性」

ホットトイズのフラグシップ・ストア「トイサピエンス東京」は、2026年3月29日をもって現店舗での営業を終了すると発表した。予期せぬテナント契約終了に伴う移転のため。

トイサピエンス東京は、ハイエンド・フィギュアで知られるホットトイズのフラッグシップストア。映画、マーベル、DC、スター・ウォーズ、ゲーム、アニメなどの関連フィギュアやグッズを扱うほか、期間限定の展示イベントや特設コーナーが開かれることでも知られている。

現在の店舗は東京都渋⾕区神宮前6-25-16 いちご神宮前ビル1階にて営業。原宿駅東口から徒歩約9分、渋谷駅B1出口から徒歩約5分、明治神宮前駅7番出口から徒歩約4分。渋谷～原宿エリアから立ち寄りやすい立地となっていた。

移転に伴い、トイサピエンス東京では「店舗移転セール」を開催。2026年3月7日（土）から3月29日（日）まで、店内全品30%OFFとなる。

移転先は現時点で未定。候補地の検討にあたり、「場合によっては実店舗の営業を半年以上休止せざるを得ない可能性がございます」と伝えられている。「トイサピエンス オンラインストア」はこれまで通り運営される。