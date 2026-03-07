「大谷が打てばジャッジが打つ」日米スターの“競演”が「漫画すぎて」 米国代表主将の豪快弾に「かっこ良すぎる」【WBC】
大谷が打てばジャッジも打つ。米国代表の主将が豪快な先制アーチを放った(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月6日、1次ラウンドB組が行われ、米国がブラジルと対戦。
初回一死二塁から、キャプテンを務めるアーロン・ジャッジがWBC米国代表として初めての本塁打を左中間席へ2ランを放って2点を先制。2−0とした。
侍ジャパンでも大谷翔平が日本時間6日の台湾戦で先制のグランドスラムで観客をわかせた。日米の大砲が開幕戦からさすがの存在感を示している。
SNS上のファンは「大谷が打てばジャッジが打つ。かっこ良すぎる」「大谷→ジャッジの流れ、漫画すぎて草w」「ジャッジと大谷、WBCでも連動してんのか」「そりゃ大谷が暴れたらジャッジも暴れるわな」と、日米のスーパースターの“競演”にヒートアップしていた。
ジャッジはその後、2−1で迎えた2回は一死満塁のチャンスで三ゴロ併殺に打ち取られ、リードを広げることはできなかった。4回は中堅へ大飛球を放ったが、中飛に終わっている。
