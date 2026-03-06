酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【無理に興味を持つ必要はない】

【お悩みNo.167】人に興味が無さすぎて困ってます。人の顔も覚えるのが苦手だし、ラインなどの返信が面倒になり無視してしまうこともあります。罪悪感はあるのですが人に興味が無いため、返信する面倒さが勝ってしまって無視してしまいます。

面倒な事をちゃんと行うためにはどうしたらいいでしょうか？ ブクロさんは面倒な事もちゃんと行っていますか？【PN:猫背ボウラー・30代・女性・保育園事務】

＊ ＊ ＊

――人に興味がないと公言して憚（はばか）らない女性からです。

人に興味がないって言われても、別に大体の人間がそうだと思うんだけど違うんでしょうか。

――そうでしょうか。人懐っこい人とかいません？

人懐っこいとは違うんですよ。興味を持つ持たないって、みんな基本的に興味はないんです。仕事してたら相手にやっぱり興味持たんとアカンからあれでしょうけど。

でもまあ別にそれって仕事やからやるだろうし、もちろん気になる相手のことは興味を持つでしょうし。恋愛感情と損得勘定がない限り、よう知らん相手に興味を持つなんてめちゃくちゃ難しいと思うんです。

――ということは、質問自体がナンセンス？

LINEの返信をするかどうか悩んでいるようだけど、それをしないでもこの人の生活は成り立っているわけでしょう。じゃあ無理に相手に興味を持つ必要はないんじゃないかな。

――周囲に上手に人付き合いをしている人がいるのかもしれません。

この人は、相手を選んでるんですよ。返さなくていいやっていう甘えが出るんでしょうね。仕事の人やったらきちんと返してるはずで、自分の中でこの人はそんな深く関わらんでもええなと思う人を、選別してるだけなんだと思います。

――親からのラインを既読スルーしたことを反省します。

それも、まあこの人なら返さなくても怒らないだろうという甘えですよ。まあ、この人は今のままで生活していけると思うならば、特に治す必要ないんじゃないですか。人に興味がなさすぎて困ってますっていうけど、わざわざ質問は送ってくるし、こういう興味があることには動けるわけでしょう。

――ブクロさんを同類だと思ってるのでは。

僕も同じなんですかね。LINEは必要最低限は目を通しますけど、それは未読の数字が溜まってるのが耐えられないのでね。迷惑メールも全部目を通します。登録しているニュースサイトからLINEに送られてくるニュースもぜんぶ開きますし。

――でも返事はしない。

よく覚えてない人からLINEがきても返事をしませんね。関係性がない人とやり取りをするのって面倒臭いでしょう。昔一度会っただけの人からの連絡も、だいたい返事をしませんし、仕事を匂わせてきたら、マネージャーのヤマネさんに振ります。

――自分で手に負えないことは、周囲に投げる。

そうでしょうね。そして「無理に成立させなくてもいいから」って伝えます。この人も、連絡するのは嫌でも、それが自分のメリットになると思ったらするんじゃないでしょうか。

――キンタロー。さんがマネージャーのフリをして仕事の連絡をするみたいに、仕事だと思って役割を演じる。

この人も、マネージャーになった気分で返信すれば気楽かもしれませんね。これを返したら仕事につながりそう。いいことがありそう。普通だったら返事しないけど、マネージャーだったらそういうめんどくさいLINEにも返すでしょう。そしてそれで自分の利益に繋がればいいと思います。

まあ、返さなきゃいけないと薄々思ってるんだったら返したほうがいいです。返さなくても自分の人生に影響がないんだったら返さなくていい。それだけだと思いますよ。



東ブクロ氏の発言を反芻する専務





【奢（おご）った方も気持ち良くなりたい】

【お悩みNo.168】｢彼氏がコンドーム代を半額請求してきたから振った｣という友達がいます。東ブクロさんは、ホテル代やコンドーム代は男性が全額支払うべきだと思いますか？【PN:ビラビラモモンガ・20代・女性・大学生】

＊ ＊ ＊

――SNSでしょっちゅう紛糾する話題ですね。

いやまあ、それは男が払うべきだと僕は思いますけどね。ホテル代ももちろん、コンドームなんて当たり前でしょう。どうしたらこれは割り勘でええやろ？みたいなことになるんですかね。

――セックス前提の相手とはどこまで割り勘にします？

いやあ、そもそも割り勘にしないんじゃないですか？ 例えば温泉旅行に行くとしたら、新幹線に宿代、全部出します。

――それはお金があるからできること、という気もします。

そうですかね、僕は学生の頃からずっとそうしてきましたよ。親から借りた金でしたけど。でも、ちまちま出させるの嫌ですし、向こうに多少でも負い目というか恩義を感じてもらいたいというね。

よう言うじゃないですか。女の子はデートのために美容室行ったり、エステ行ったり、下着にこだわっていると。そこに対しての対価だと僕は思うんです。

――そういう男性は最近は少なくなってきたみたいです。時代の流れもあるのでしょうか。

僕は、男が多めに払うシステムというか、この風潮は変わらんでいい気がしますけどね。

――確かにモテる人はだいたい払ってる気がします。

きちんと割り勘にしたらモテるってことはないでしょうね。でも、自分がいつもお財布を出すとしても、ときどき、「ここは出すね」って言ってくれるのがいいんです。

――本当に出さなくてもポーズでもいい。

そうですね。旅行に行ったら「コンビニでジュース買ってきて」ってお願いした時に、「これは私が出すね」でいいわけですよね。それだけでトントン、割り勘したのと同じような気分になりますから。

――そういうポーズを見せない子もいますよね。

ああ、そういうタイプね、と思いますね。いや、ええけどな、と自分を納得させますけど。

――男の後輩はどうですか？

まあそれはでも全部出さなあかんでしょ。それは自分たちがやってきてもらったから。でも、昔のコンパはしんいちとは割り勘やったな。当時はみんなお金ありませんでしたから。

――後輩って一生後輩じゃないですか。一生払い続けるっていうことになりますよ。

まあそうですね。でも後輩からもたまにはあるじゃないですか。「僕お金入ったのでここは払わせてください」というやりとりが。「そんなもんええ」とは言うけどちょっとうれしい。やっぱり奢った方も気持ち良くなりたい。

――モテるモテないで言うと払った方がいい。

払わんというのは、あり得ないと僕は思いますけどね。お金があるほうが払う、そう決めておけばいいんじゃないでしょうか。女の子に見栄を張りたいなら、ずっと払っておけばいいと僕は思います。払うだけの余裕がないなら、頑張って稼ぐ。それくらいの気概を見せたらんとねえ。

