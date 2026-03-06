TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、新番組「プロフェッショナルランキング」（月曜後10・00）を発表した。これまで同枠では「クレイジージャーニー」を放送していた。

「プロフェッショナルランキング」は“その道のプロガチ投票で選ぶで選ぶ本当のNo.1”を決めるランキングバラエティー。坂上忍がチェアマン、中島健人がプレゼンターを務める。

プロデューサーの赤阪千明氏は「これまで9回の特番を経てのレギュラー化でチームも大変気合いが入っています」とやる気いっぱいに語った。

「今の時代、検索やAIを駆使することで瞬時にデータが集まる世の中になったのですが、その道を極めたプロの感性と経験はどんなに優秀なAIでも導き出せません。『プロラン』はプロへの徹底取材とガチ取材から導き出される唯一無二の本当のランキングを紹介する番組です」とアピール。「深い納得感がある一方でプロはこんな目線で見ていたんだという予想外の裏切りが次々と押し寄せるのがこの番組の見どころだと思います。ランキング番組といえど、ランキングの発表にはとどまらない、学び、驚き、時には涙してしまうような見る者の心を大きく動かすエンタメランキングをお届けします」と意気込んだ。