ついに一部改良モデルが発売！ 最高級モデルとは？

2026年2月20日にトヨタは人気コンパクトSUV「ヤリスクロス」の一部改良を実施し、2026年3月2日より発売しました。

今回の改良では、内外装の質感向上や装備の充実に加え、ユーザーから人気の高い機能を標準装備化するなど、商品力をさらに高めたモデルへと進化しています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”トヨタ新「“四駆”コンパクトSUV」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

ヤリスクロスは、従来の都市型コンパクトSUVを再定義する新モデルとして、2020年4月23日にトヨタ公式サイトで世界初公開されました。

本来はスイスで開催予定だった「第90回ジュネーブ国際モーターショー」で公開される予定でしたが、ショーの中止に伴い、公式サイトでの発表となりました。

発表当時、ヤリスクロスは主力コンパクトカー「ヤリス」の資質を受け継ぎながら、SUVとしての高いユーティリティ性能と快適性を兼ね備えたモデルであることが明らかにされています。

今回の一部改良では、全グレードで装備内容の充実が図られました。最大のトピックは、コネクティッドナビに対応した10.5インチの大型ディスプレイオーディオPlusを、「Z」「Z“Adventure”」「G」グレードに標準装備した点です。

従来よりも画面サイズが大型化され、視認性と操作性が大幅に向上しています。また、寒冷地仕様が4WD車に標準装備となり、冬季における安心感も高まりました。

さらに、全車に新色「アーバンロック」を設定し、スタイリッシュで引き締まったボディカラーの選択肢が加わっています。

そんな進化を果たしたヤリスクロスのなかで、最も高価な最高級モデルがZ“Adventure”（ハイブリッド車 1.5リッター・E-Four）です。

ボディサイズは、全長4200mm×全幅1765mm×全高1590mm、ホイールベース2560mmです。外装は細部にまでこだわった装備が採用されています。

フロントには「プロジェクター式フルLEDヘッドランプ」に加え、ターン機能付きの「LEDデイタイムランニングランプ」と「LEDクリアランスランプ（おむかえ照明機能付）」を採用。

リアには「フルLEDリアコンビネーションランプ」を装備し、夜間の視認性と高級感を両立しています。

さらに、SUVらしい力強さを演出するシルバーの意匠が施された専用デザインのフロントバンパーやリアバンパー、「18インチアルミホイール（215／50R18タイヤ）」を標準装備し、上質で堂々とした存在感を放ちます。

内装では、運転席・助手席にシートヒーターを標準装備。合成皮革とサドルタンのコンビ仕立てや本革巻きステアリングホイールやシフトノブが、上質な室内空間を演出します。

また、リアシートは4：2：4分割可倒式を採用し、荷室や後席の使い勝手にも配慮。日常の買い物からアウトドアまで、さまざまなシーンで快適に使用できる設計となっています。

安全面では、駐車時の確認をサポートする「パノラミックビューモニター」や、前後方の静止物および後方接近車両に対応する「パーキングサポートブレーキ」を標準装備。

さらに、先進のドライバー支援機能「Toyota Safety Sense」を搭載し、安心・安全なドライブを支えます。

パワートレインは、1.5リッターハイブリッドエンジンにE-Four（電気式4WD）を組み合わせた仕様で、力強い走りと優れた燃費性能を両立しています。

エンジンの最高出力は91ps、最大トルクは120Nm。WLTCモード燃費は26km／Lを達成しています。

SUVでありながら、スムーズな加速と安定した走行性能を実現しており、都市部での街乗りから郊外のアウトドアまで幅広く対応できる点も特徴です。

「ヤリスクロス Z“Adventure”（ハイブリッド車 1.5リッター・E-Four）」の価格（消費税込み）は、335万5000円です。