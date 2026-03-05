ももクロ・百田夏菜子、あの賞レース王者を「コントおじさん」呼ばわり

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃801は「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！

◆高城れにが思う、自分の美しいところ

「クイズ！あの人に聞きました」では、ももクロについての「関係者アンケート」を実施し、その回答をメンバー自ら予想する。

まずは「スタイリスト3人に聞きました。高城れにのどういうところが美しい？」というお題から。

メンバーが「スタイル」「笑顔」「心」「すっぴん」などと答えるも、司会の東京03・飯塚悟志は「違います。美しくない！」と一蹴。高城は「ただただ私が傷つく〜」と苦笑いだ。

そんななか、高城は自ら「空を見て泣いてしまった」や「猫がお寿司を握っている動画が、本物かどうかを聞き回っていた」など、奇妙な回答ばかり繰り出す。

さらに、真夏に行われたライブのリハーサルでのエピソードを明かす。熱気のこもる暑い待機室にいたダンサーチームを「ウチの楽屋に来なよ」と誘ったというのだ。

いい人エピソードを自ら話した高城。飯塚から「よく自分で言えますね。そういうエピソードって人に言われてナンボ」とイジられ、タジタジだ。

肝心の正解は、撮影が押して食事休憩が10分しかなかった際、ベテランアイドルにもかかわらず休憩の延長を求めず、急いでお弁当を食べきったというもの。「みんながハッピーで終われるように…という気持ちが美しいと思いました」とスタイリストは語っていた。

◆夏菜子、サトシを「コントおじさん」呼ばわり!?

ここまではももクロがさんざんイジられてきたが、ここからは飯塚に関するアンケートだ。司会は玉井に交代し、飯塚が回答者となる。

アンケートに答えたオークラは、東京03と長い付き合いで、『ももクロChan』の構成作家でもある。「飯塚悟志が天才だと思うところは？」というお題では、飯塚が自ら「ツッコミ」と答え、正解に。誰もが認めるところだが、自分で言わされるのはさすがに恥ずかしそうだ。

さらに「飯塚悟志に狂気を感じる瞬間は？」では、一発目で百田が「コントに集中してるとき」と答え、見事正解。ももクロいわく、コント現場での飯塚は『ももクロChan』の収録と違って怖いらしい。百田が「ちゃんとしないとなって（思う）」と言うと、すかさず飯塚は「当たり前だろ。どの仕事もそうだわ！」とツッコむ。

ちなみにオークラの回答は、司会の玉井も「え〜全部読むの？」というほど長い。盟友・オークラの飯塚悟志への愛にあふれたアンケート全文は、東京03ファンも必見の内容だ。

そんな長く熱いオークラのラブレターを受けて、百田は「コントおじさんだから」のひと言でまとめてしまう。これこそ百田夏菜子の真骨頂だ。

飯塚に関してはもう一問、「ももクロ4人に聞きました。答えは9つ。飯塚悟志にかわいらしさを感じる瞬間は？」というお題が出された。飯塚に関して9つも回答するあたり、ももクロの“サトシ愛”を感じる。飯塚も大照れの回答は次回へ続く！