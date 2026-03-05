ヘラヘラ三銃士ありしゃん、生後8ヶ月の双子が緊急入院「子育て史上1番大変」旦那のサポートに感謝も
【モデルプレス＝2026/03/05】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。生後8ヶ月の双子が緊急入院したことを報告した。
【写真】人気女性YouTuber、子どもが「皮膚をつまんでも戻らない」脱水症状
ありしゃんは「【8ヶ月双子】ぴーくんとりーちゃんが緊急入院しました」と題し、動画を投稿。深夜0時過ぎに病院から帰宅した直後の緊迫した様子で、双子が同時に入院することになったことを報告した。
1週間ほど前から鼻水の症状があったといい、前日の夕方に長男のぴーくんが嘔吐。微熱もありぐったりした様子だったため救急外来を受診したものの、一度は帰宅し自宅で様子を見ていたという。しかし、翌朝になっても病状が改善せず、お腹の皮膚をつまんでも戻らない“脱水のサイン”が出ていたため再度受診したところ、即入院が決定したと語った。
検査の結果、2人とも「ノロウイルス」に感染していることが判明。感染経路は不明だが、ありしゃんは「子どもに対しても申し訳ない」と吐露し、「世の中のお母さんたち大変すぎるマジで」「子育て始まった史上一番大変だと旦那と話した」と、数日間の苦難を振り返った。
ありしゃんは夫の献身的なサポートについても言及。自身も体調を崩し寝込んでいたというありしゃんは、「旦那は文句1つ言わずに、ずっと朝まで2人を1人で見ていたんですよ。私のためにご飯まで作ってくれて。本当にこの人と結婚してよかったなと思いました」と、改めて家族の絆を感じたと語った。なお、概要欄にて「今は元気になってます」と伝えている。
ありしゃんは、2024年12月に一般男性との結婚と双子の妊娠を発表。2025年6月4日に帝王切開で男女の双子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
