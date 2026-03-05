俳優・寺田心が、筋肉隆々の二の腕を披露した。

【映像】“カッチカチ”の二の腕

寺田は3月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。最近ハマっているという筋トレについてトークを展開した。

寺田は「最近筋トレにすごいハマっていて、これは、ちょうど増量期の時期で、まだこれからもう少し大きくしていくんですけど」と鍛え上がられた二の腕の写真を披露。

黒柳が「ベンチプレスは何キロくらい上がるの？」と尋ねると、「だいたい115kgくらいですね。ちゃんときれいにあがるのは110kgとかなんですけど、浅くてよければ」と衝撃の回答。

「すごいね。115kg！女の人2人くらいを両腕で上げられる…」と驚くも寺田は「そうなんですよ」と涼しい顔をみせる。

そして「（ベンチプレスでは）胸の力を使うんですけど…大胸筋を…こんな感じで…」と構えてみせ、黒柳が「もう一度やって」とせがむと「触ります？よかったら」と歩み寄って腕を差し出した。

「触ろっかな どんな？」と笑いながら二の腕を掴んだ黒柳だったが、直後に仰天。「すごい！ものすごいね！あなたの顔から想像できないね、腕の太さが」と思わず大興奮した。

そんな黒柳の反応に寺田は「めちゃくちゃ筋トレ大好きでやってて」と嬉しそうな笑顔をみせ、黒柳が「ものすごいですよ、皆さん。カンカン！カチカチ」とはしゃぐと「ははは」と爆笑した。

（『徹子の部屋』より）