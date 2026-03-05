上田晋也「アッコにおまかせ！」後継番組MCに TBSで7年ぶり情報番組出演【上田晋也のサンデーＱ】
【モデルプレス＝2026/03/05】TBSでは、4月から新情報番組として『上田晋也のサンデーＱ』（毎週日曜ひる11：35〜12：54）を放送決定。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める。
上田がTBSの情報番組に出演するのは、2019年まで放送していた『上田晋也のサタデージャーナル』以来で、7年ぶり。さらに、生放送の情報番組のMCを務めるのは今回が初となる。
本番組は、一見自分には関係ないと思える国内外のニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届ける、ウィークリーの生放送情報番組。最大の特徴は、出演者の疑問を専門家がその場で解消していくライブ感。「正直、このニュースの意味がよくわからない…」「自分には関係ない気がする…」そんな誰もが抱く素朴な疑問を、上田がスタジオですべて拾い上げ、徹底的に掘り下げる。なお、同枠は「アッコにおまかせ！」の後継番組となる。
パネラー陣は、芸能人として自説を語るのではなく、子育て世代・現役大学生など、様々な立場を背負い、“ひとりの一般市民”として専門家に質問。「それって結局どういうこと？」「なんでそんなことが起きたの？」といった等身大のＱに対して、専門家はパネラー陣がスッキリ納得するまで徹底解説 。Ｑの先に、「Ａ（あ）っと驚く発見」が待っている。ニュースが“難しい話”から、“自分ごと”へと変わる瞬間を生放送で届ける。
スタジオの空気感は、日曜お昼のファミリーレストラン。井戸端会議のようにリラックスした雰囲気の中で、一週間のニュースに触れられる番組を目指す。今後も、出演者などの情報を続々発表予定だ。
上田は「僕自身も知らないことばかりなので、日々勉強しながら視聴者の皆さんと一緒に学び、考え、時には皆さんに教えていただきながらやろうと思っています。初めていただいたレギュラー番組が『王様のブランチ』の中継リポーターだったので、僕はTBSがホームだと思っていて、ホームに久々に帰ってきたぞ！という気持ちです。“TBSっ子”の上田です（笑）」「テーマだけ見ると『難しそう』と感じるかも知れませんが、見たら全然そんな難しいことではなく、わかりやすく、自分も考えなければいけないテーマを毎週お届けできればと思っています」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
僕自身も知らないことばかりなので、日々勉強しながら視聴者の皆さんと一緒に学び、考え、時には皆さんに教えていただきながらやろうと思っています。初めていただいたレギュラー番組が『王様のブランチ』の中継リポーターだったので、僕はTBSがホームだと思っていて、ホームに久々に帰ってきたぞ！ という気持ちです。“TBSっ子”の上田です（笑）。テーマだけ見ると「難しそう」と感じるかも知れませんが、見たら全然そんな難しいことではなく、わかりやすく、自分も考えなければいけないテーマを毎週お届けできればと思っています。生後半年から老若男女まで楽しめると思っています！ 特に学生の皆さんはこれを見たら将来得するよ！ 僕が子どもの頃にこういう番組があれば、学生時代良かったなと思う番組です。ですから、本当に学生さんにもたくさん見て欲しいですね（笑）。日曜昼にゆっくりと寝そべりながらでも見ていただいて、見て良かったな、ためになったなと。“何か世の中を良くする一つの行動”とか堅苦しく考えなくてよいので、そのきっかけになるような番組を目指しております。毎週ぜひご覧いただければと思っております！ よろしくお願いいたします。
◆上田晋也、TBSで7年ぶり情報番組出演
◆上田晋也コメント全文
僕自身も知らないことばかりなので、日々勉強しながら視聴者の皆さんと一緒に学び、考え、時には皆さんに教えていただきながらやろうと思っています。初めていただいたレギュラー番組が『王様のブランチ』の中継リポーターだったので、僕はTBSがホームだと思っていて、ホームに久々に帰ってきたぞ！ という気持ちです。“TBSっ子”の上田です（笑）。テーマだけ見ると「難しそう」と感じるかも知れませんが、見たら全然そんな難しいことではなく、わかりやすく、自分も考えなければいけないテーマを毎週お届けできればと思っています。生後半年から老若男女まで楽しめると思っています！ 特に学生の皆さんはこれを見たら将来得するよ！ 僕が子どもの頃にこういう番組があれば、学生時代良かったなと思う番組です。ですから、本当に学生さんにもたくさん見て欲しいですね（笑）。日曜昼にゆっくりと寝そべりながらでも見ていただいて、見て良かったな、ためになったなと。“何か世の中を良くする一つの行動”とか堅苦しく考えなくてよいので、そのきっかけになるような番組を目指しております。毎週ぜひご覧いただければと思っております！ よろしくお願いいたします。
