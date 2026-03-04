チャイニーズ・タイペイに2-0で勝利した

来年の女子ワールドカップ（W杯）へのアジア予選を兼ねた、女子アジアカップがオーストラリアで開幕。

なでしこジャパン（日本女子代表）は3月4日にグループリーグの初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦し、守備を固める相手に手を焼きながらも2-0で勝利した。

日本は主将のMF長谷川唯をはじめ主力を並べたスタメンを組み、トップ下にはMF谷川萌々子が入った。一方のチャイニーズ・タイペイでは、千葉県出身で台湾に帰化選手として参加しているMF松永早姫が「10番」をつけてスタメン出場した。

前半から、ほとんどの時間をアタッキングサード内で過ごすような試合に持ち込んだ日本だが、ペナルティーエリア内に8人から9人が戻ってくる相手になかなかゴールをこじ開けられない。谷川が右サイドを深く侵入してシュート性のラストパスを入れた場面も、ゴールポストに当たって跳ね返った。アジアサッカー連盟（AFC）のデータでは、前半終了時にボール保持率90.3％、シュート19本を放ったものの0-0でハーフタイムを迎えた。

後半に入ると、長谷川がよりゴールに近い位置でのプレーを増やしてペナルティーエリア付近に厚みを持たせた。長谷川やFW田中美南がクロスに合わせたヘディングシュートを放つチャンスも作ったが、なかなか枠を捉えられない。その中で後半16分、フィールドプレーヤー全員がセンターサークルより前に入っていた状態で、DF高橋はなのラストパスをゴール前で受けた谷川がワントラップから冷静に蹴り込んで待望の先制点を奪った。

南半球で真夏のオーストラリアでの試合に、ニルス・ニールセン監督は先制点後に段階的な選手交代を実施してチームは敵陣に押し込んだ状態を続けた。失点の危険を感じる場面はなく、後半アディショナルタイムにはFW千葉玲海菜のクロスにMF清家貴子が合わせて追加点。消化不良な面もあるゲームになったものの、来年の女子Ｗ杯へ向け大事な初戦で勝ち点3をもぎ取った。

今大会は12チームが出場し、4チームずつでのグループリーグを実施。各組の2位以内と3位のうち上位2チームが準々決勝に進出する。6チームが本大会へストレートインする権利を獲得し、2チームが大陸間プレーオフに回る。（FOOTBALL ZONE編集部）