千葉県富里市のニンジン農家「おいかわ農園」（@oikawa.farm）が、スレッズ上でニンジンの保存方法を紹介しています。

購入後はすぐに野菜室へ！

ニンジンは乾燥も湿気も苦手だといい、おいかわ農園は「室温ではヘタの部分などにカビも生えやすいため、購入後はすぐに野菜室で保存を」とコメントしています。

また、長期保存する際は、「キッチンペーパーで包み、ビニール袋に入れて、野菜室に立てて保存がGOOD！」とのこと。さらに長期間保存したい場合は、「イチョウ切りなどにカットし、さっとゆでてから冷凍保存するか、千切りにして干しニンジンにするのがおすすめです」と解説しています。

カットした際に残った半端なニンジンについては、「切り口にキッチンペーパーをあて、ラップでしっかり包むと鮮度を保つことができます！ ラップで包むだけでも、鮮度が落ちにくいです」とアドバイス。

さらに、ニンジンをビニール袋やラップなどに包まず、そのまま冷蔵庫に入れると「すぐにしなびますよ〜！」と投稿しています。

スレッズ上では、ユーザーから「ありがとうございます。やってみます」「ニンジン農家さん直伝の保存方法ありがたいです！」「知らずに今も1本、全裸で冷蔵庫にいるので救出してきます！」とのコメントが寄せられています。

スレッズでの情報発信について話を聞くと、「ブロッコリーの『安井ファーム』さんの投稿を見て、楽しそうだなと思い始めたところ、スレッズの『通りすがりの農家』ブームに乗ってしまい、突然フォロワーが増えて戸惑いました」と振り返ります。「投稿によって反響の大きさが天と地ほどの差があるので、あまり気にせず楽しんでやってます」と語ってくれました。