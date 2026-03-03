モーター大手のニデックは３日、不正会計を巡る第三者委員会の調査報告書を公表した。

不正の背景に、創業者の永守重信氏（８１）による業績目標の達成に向けた強すぎるプレッシャーがあるとし、「最も責めを負うべきなのは、永守氏であると言わざるを得ない」と結論づけた。

ニデックでは昨年５月以降、子会社で不適切な会計処理が相次いで発覚した。昨年９月に第三者委を設置し、元役員を含む関係者３１９人に聞き取り調査を進めてきた。

報告書では、グループの多くの拠点で多数の会計不正があったと指摘した。不正の内容については▽資産性がない製品でも評価損を計上しなかった▽費用計上を先延ばしにした▽不良債権の貸し倒れ引当金を適切に計上しなかった――などを挙げた。

永守氏の関与については、「会計不正を指示・主導した事実は発見されなかった」とする一方、金額の大きな会計不正の報告を受けても直ちに是正しなかったなどとして、「一部の会計不正を容認したとの評価は免れない」と指摘した。不正による純資産への負の影響額は１３９７億円と試算した。ニデックは車載事業を中心に減損損失が２５００億円規模になる可能性があるとの見通しを示した。

第三者委の平尾覚委員長は３日、東京都内で開いた記者会見で「人事権を始めとする永守氏の絶対的な権限が、不正の背景にあった」と話した。不正が有価証券報告書の虚偽記載に当たるかどうかについては、「それは事実だと思う」と述べた。

ニデックは、永守氏と共にニデックを創業した小部博志会長（７６）ら役員・顧問４人が３日付で辞任すると発表した。岸田光哉社長は続投し、今秋まで報酬を全額返上する。永守氏は代表取締役を外れ、先月２６日付で名誉会長も辞任している。ニデックは今後、責任調査委員会を設置し、新旧役員らの法的責任の有無を調査する。

岸田社長は会見で「重大な会計不正事案を起こしてしまったことを厳粛に受け止めている。すべての関係者の皆様に心から深くおわび申し上げる」と述べた。