JTの“オーラルたばこ”は煙もにおいもナシ、リフレッシュパウチ『ノルディックスピリット』発表
JTが、煙もにおいも出ない新しいたばこのスタイル“リフレッシュパウチ”のブランドとして『ノルディックスピリット』を日本で発売する。3月3日よりCLUB JTオンラインショップで先行発売され、4月6日からは全国のセブン-イレブン、ローソン、NewDaysでも順次販売開始。3日、『JT RRP 新カテゴリ商品発表会』にて明らかになった。
リフレッシュパウチは、植物由来の繊維パウチを口に含むことで約30分じっくり味わいが続く“火を使わないオーラルたばこ”の一種。使用中は手がふさがらないハンズフリー仕様で、煙やにおいも出ない。海外では急成長を続けるカテゴリーだが、日本市場ではまだ黎明期にある。
今回の日本投入について、登壇したJT専務執行役員の荒木隆史氏は「未来に向けて挑む新しいカテゴリー」であると話し、ユーザーにこれまでにない選択肢を届けるべく新事業への意欲を示す。また、モダンオーラルについて「火も煙もない利便性が、世界で支持を広げている」と説明し、着実に国内市場を育てていく姿勢を強調した。
新ブランド『ノルディックスピリット』は、モダンオーラル発祥の地・スウェーデン製。素材や製法にこだわり、雑味のないクリアなフレーバーを楽しめるという。ラインナップ第1弾として発売される『コーラフィズ・ミディアム』は弾ける甘さとコーラの香りが特徴で、『ベリーミックス・ミディアム』は甘酸っぱいカシスとワイルドベリーの味わいが魅力。価格はいずれも500円（税込／14パウチ入り）。
■喫煙規制が進む日本、「どこでも使えるスタイル」に高まる期待
市場投入の背景には、変わりゆく喫煙環境がある。屋外・屋内ともに喫煙規制が進む中、「いつでもどこでも使える新しいスタイルへの期待は確実に高まっている」と語るのは、たばこ事業本部RRP商品企画統括部長の山口顕氏だ。同氏によると、モダンオーラルの国内推計ユーザー数は約40万人とまだ小規模ながら、最大で600万人規模に成長する可能性があるという。
特に、「場所を離れずに使えることを評価する声が多い」と山口氏。「喫煙によって作業が中断し集中が途切れる」という不満は喫煙者の半数が抱えており、ハンズフリー仕様の『ノルディックスピリット』はその課題を補完する。実際のテスト利用者からは“飛行機やホテルの長時間の禁煙環境で助かる”“作業を続けながら使えるのが便利”といった反応が寄せられているという。
今回の新商品は、“いつでもどこでもリフレッシュできる”という価値と“集中を妨げない”という機能性を前面に打ち出している。山口氏は「新しいスタイルを求めるニーズはさらに広がる」とし、日本市場におけるモダンオーラルの伸びしろを強調する。
JTは今後、さらなる新フレーバーの投入を予定。全国発売後は、総計100万人への無料サンプリングを実施し、駅や空港など喫煙不便が大きい場所での体験機会も順次強化する方針だ。「中長期で市場を育てることが重要」とし、「このカテゴリーの可能性を日本でも広げたい」と展望を語った。
既存の加熱式タバコユーザーにとっても選択肢となり得るが、荒木氏は「加熱式の代替ではなく、吸いづらい場面で使える追加的な選択肢」と位置づける。税制的にも加熱式たばことは異なるため、今年予定されている加熱式たばこの増税対象外である点も注目される。
火を使わず、煙もなく、手もふさがらない新スタイル。『ノルディックスピリット』が日本でどこまで浸透するか、今後の展開に注目が集まる。
『コーラフィズ・ミディアム』は3月3日より、CLUB JTオンラインショップで先行発売。4月6日からは全国のセブン-イレブン、ローソン、NewDaysでも順次販売開始される。さらに、3月中旬には『ベリーミックス・ミディアム』もオンライン限定で発売される予定。
