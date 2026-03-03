チェコ戦前に稲葉浩志さんが大会応援ソングをライブパフォで初披露

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を日本国内でライブ配信する動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）は3日、10日の日本-チェコ戦前に、稲葉浩志さんがカバーするNetflix大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで初披露すると発表した。開幕直前に発表された特別演出は、「なんと贅沢なっ!!」「稲葉さんのタッチを生で聴ける人羨ましすぎる」と注目を集めている。

対象となるのは東京プール最終戦となるチェコ戦の試合前セレモニー。稲葉さんが「タッチ」を歌唱することが明かされた。世界一を目指す侍ジャパンの戦いを前に、球場での生パフォーマンスが実現。試合開始前から会場の熱気を高める演出となりそうだ。

SNSでは「稲葉さんのタッチ聴けるだけで価値ありますね」「チケット持ってる人いいな」「WBCも見られて稲葉さんのタッチも見られるって最高だろうな〜」「羨ましすぎる」「こりゃあ当日ドームは大騒ぎになるね」「これは盛り上がりますね」「想像だけで鳥肌」といった声が寄せられている。

Netflixは「2026 ワールドベースボールクラシック」全47試合（3月5日〜3月18日）を日本国内で独占生配信（アーカイブあり）。5日12時試合開始の豪州対チャイニーズ・タイペイ戦が開幕戦となる。（Full-Count編集部）