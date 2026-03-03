DAIGO「ばけばけ」医師役で出演 “DAI語”でコメント「人生で初めて使いました“TB”」
【モデルプレス＝2026/03/03】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが、3月3日放送の女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）に薮井役で出演することがわかった。
【写真】祖父は元総理大臣 47歳タレントの怖すぎる鬼姿「本気度伝わる」
DAIGOは人柄の良い、町医者で蛇と蛙からはヤブ医者と呼ばれている、トキ（高石）を診察する医師・薮井を演じる。
出演にあたりDAIGOは「“DBD”DAIGO ばけばけ でるけん。元々、祖父の故郷、島根が舞台のばけばけに出たいという気持ちがありました。ある日ばけばけの撮影で大阪にいる妻ことおタエさんから連絡が来ました。おタエさん『出られるみたいだよ』、DAIGO『え？』、おタエさん『ばけばけ』、DAIGO『え？』ということで人生で初めて使いました“TB”妻のバーター。撮影に行ったら熊本が舞台で島根ではありませんでしたが、ずっと観ていたおトキさん、フミさん、司之介さんに会えて嬉しすぎました！控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して観てください！」とコメントを寄せている。
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】祖父は元総理大臣 47歳タレントの怖すぎる鬼姿「本気度伝わる」
◆DAIGO「ばけばけ」出演
DAIGOは人柄の良い、町医者で蛇と蛙からはヤブ医者と呼ばれている、トキ（高石）を診察する医師・薮井を演じる。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】