　本日の日経平均株価は、米国・イスラエルによるイラン攻撃を受け地政学リスクが懸念され、前週末比793円安の5万8057円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は96社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、イラン攻撃を受けて原油先物価格の急伸が追い風となったＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]、米イスラエルのイラン攻撃で金価格の急伸が物色人気となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、1100万株を上限とする自社株買いを実施する三菱倉庫 <9301> [東証Ｐ]など。そのほか、シンフォニア　テクノロジー <6507> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　鉱業
<1662> 石油資源　　　東Ｐ　鉱業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業

<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<2751> テンポスＨＤ　東Ｓ　卸売業
<2875> 東洋水　　　　東Ｐ　食料品
<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3168> ＭＥＲＦ　　　東Ｓ　卸売業

<3402> 東レ　　　　　東Ｐ　繊維製品
<3407> 旭化成　　　　東Ｐ　化学
<3482> ロードスター　東Ｐ　不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3569> セーレン　　　東Ｐ　繊維製品
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4008> 住友精化　　　東Ｐ　化学
<4091> 日本酸素ＨＤ　東Ｐ　化学
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学

<4182> 菱ガス化　　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4275> カーリット　　東Ｐ　化学
<4318> クイック　　　東Ｐ　サービス業
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<5071> ヴィス　　　　東Ｓ　サービス業

<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6085> アーキテクツ　東Ｇ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械

<6201> 豊田織　　　　東Ｐ　輸送用機器
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6328> 荏原実業　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6402> 兼松エンジ　　東Ｓ　機械
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6643> 戸上電　　　　東Ｓ　電気機器
<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器

<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7012> 川重　　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7131> のむら産業　　東Ｓ　卸売業
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業

<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7510> たけびし　　　東Ｐ　卸売業
<7570> 橋本総業ＨＤ　東Ｓ　卸売業
<7781> 平山　　　　　東Ｓ　精密機器
<7819> 粧美堂　　　　東Ｓ　その他製品
<7821> 前田工繊　　　東Ｐ　その他製品
<7911> ＴＯＰＰＡＮ　東Ｐ　その他製品
<7912> 大日印　　　　東Ｐ　その他製品
<7994> オカムラ　　　東Ｐ　その他製品

<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8097> 三愛オブリ　　東Ｐ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8117> 中央自　　　　東Ｓ　卸売業
<8133> エネクス　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8174> 日ガス　　　　東Ｐ　小売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物

<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース